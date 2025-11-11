Nýtt fyrirtæki í Grindavík með 24 starfsmenn Magnús Hlynur Hreiðarsson skrifar 11. nóvember 2025 21:04 David Leifsson, framkvæmdastjóri VikNordik í Grindavík, sem er mjög ánægður með að hafa það í bæjarfélaginu og hann segir framtíð atvinnulífsins á staðnum bjarta þrátt fyrir allt og allt. Magnús Hlynur Hreiðarsson Framtíð atvinnulífsins í Grindavík er björt segir framkvæmdastjóri VikNordik, sem er nýtt fyrirtæki á staðnum með tuttugu og fjóra starfsmenn. Fyrirtækið er sérhæft í plastsuðu og hefur þjónustað fiskeldisfyrirtæki í Færeyjum og Íslandi. David Leifsson, sem er hálfur dani og hálfur Íslendingur stofnaði fyrirtækið fyrir nokkrum mánuðum og er nú þegar komin með tuttugu og fjóra starfsmenn og það er meira en nóg að gera í 3.300 fermetra húsnæði fyrirtæksins við Hafnargötu enda segir hann framtíð atvinnulífsins í Grindavík bjarta þrátt fyrir allt og allt. „Við einbeitum okkur aðallega að fiskeldis starfsemi og byggjum fiskeldisstöðvar. Við smíðum lagnakerfi, útvegum efni, lagnir, dælur og brunna auk annars búnaðar.sem eldisstöðvar þarfnast. Einnig slöngur og slíkan búnað,” segir David. Fyrirtækið er sérhæft í plastsuðu og hefur þjónustað fiskeldisfyrirtæki í Færeyjum og Íslandi.Magnús Hlynur Hreiðarsson Og David er mjög ánægður með að hafa fyrirtækið í Grindavík. „Ég kann vel við mig og þetta er góður staður. Við fluttum hingað fyrir þremur mánuðum. Hér er kyrrlátt og friðsælt og hér er gott fólk,” bætir David við. David Leifsson, framkvæmdastjóri VikNordik í Grindavík einbeittur við vinnu sína í tölvunni á skrifstofu fyrirtækisins.Magnús Hlynur Hreiðarsson Hjá fyrirtækinu vinna bæði erlendir og íslenskir starfsmenn eins og Aurel, sem er frá Rúmeníu. „Þetta er fínn og rólegur bær. Hann hefur upp á margt að bjóða. Vonandi mun brátt fjölga hér í bænum", segir hann. Aurel er hæstánægður með það að búa í Grindavík og að vinna hjá VikNordik.Magnús Hlynur Hreiðarsson Aurel er hæstánægður með það að búa í Grindavík. „Já, þetta er allt að koma, mörg fyrirtæki eru að hefja starfsemi hér neðar í götunni, það er er jákvæð þróun,” segir hann. Tveir af starfsmönnum fyrirtækisins en alls eru þeir 24.Magnús Hlynur Hreiðarsson Heimasíða fyrirtækisins Grindavík Mest lesið Færði féð yfir á eigin reikning til að losa frysta reikninga Innlent Áætlanir Bláa lónsins varði alla heimsbyggðina Innlent Ekið á börn í annað sinn á sama tíma og sama stað Innlent Foreldrar í Garðabæ hvumsa yfir æfingagjöldum Innlent Smallville-leikkona opnar sig í fyrsta sinn um aðkomu sína að kynlífssértrúarsöfnuðinum Erlent Ákváðu að vera opin gagnvart börnunum varðandi veikindin Erlent „Jafnvel Kringvarpið í Færeyjum flytur fréttir á ensku“ Innlent Flokkur Ingu tapaði fjörutíu milljónum Innlent Uppgötvuðu svikin á fimmtudegi og kærðu aðfaranótt laugardags Innlent Hafa uppgötvað djöflabýflugu Erlent Fleiri fréttir „Kostnaður við íþróttaiðkun barna er orðinn gríðarlegur“ Mögulega ellefu milljarðar í boði en áhugi ráðherra furðulega lítill Nýtt fyrirtæki í Grindavík með 24 starfsmenn Ofbeldi sem söluvara undirstriki mikilvægi samstarfs þvert á landamæri Willum íhugar formannsframboð Flokkur Ingu tapaði fjörutíu milljónum „Þessi mál hafa verið ólestri í alltof, alltof langan tíma“ Óttast hvað þurfi að gerast til að gangbrautin verði löguð Glæpahópar horfa til íslenskra barna og ofbeldisverk til sölu Fresta skurðaðgerðum vegna inflúensufaraldurs Íslensk stjórnvöld viðurkenndu brot „Jafnvel Kringvarpið í Færeyjum flytur fréttir á ensku“ Ekið á börn í annað sinn á sama tíma og sama stað Skjálftum fækkar og kvikan hægir á sér Foreldrar í Garðabæ hvumsa yfir æfingagjöldum Uppgötvuðu svikin á fimmtudegi og kærðu aðfaranótt laugardags Verða með leiðtogaprófkjör 31. janúar Mikið undir á næsta sáttafundi flugumferðarstjóra Vill hætta að kaupa auglýsingar á samfélagsmiðlum Fimm ára fangelsi fyrir að skera mann á háls Færði féð yfir á eigin reikning til að losa frysta reikninga Erfitt að skilja drengina eftir í Suður-Afríku en jákvætt að þeir séu loks edrú Bein útsending: Heimsþing kvenleiðtoga – seinni dagur Mótefni við RSV muni draga verulega úr álagi og kostnaði Áætlanir Bláa lónsins varði alla heimsbyggðina Ágreiningur, slagsmál og líkamsárás Héldu samverustund þar sem að tvö ár eru liðin Aðdragandinn að endinum hjá ríkislögreglustjóra Bjarga Gunnfaxa með því að flytja inn samskonar flugvél Hvatningarverðlaun gegn einelti afhent á Laugarvatni Sjá meira