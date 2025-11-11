Foreldrar í Garðabæ eru hvumsa yfir hækkunum á æfingagjöldum milli ára í fimmta flokki í barna- og unglingastarfi knattspyrnudeildar Stjörnunnar. Gjöldin hjá félaginu hafi hækkað um þrjátíu prósent milli ára.
Umræða þess efnis fer fram í íbúahópi Garðabæjar. Þar stígur móðir fram og segir að yngsta dóttir hennar æfi fótbolta í 5. flokki kvenna hjá Stjörnunni og að henni hafi brugðið þegar henni barst rukkun upp á 172.790 krónur fyrir tímabilið. Það sé hækkun upp á þrjátíu prósent milli ára, rúmar fimmtíu þúsund krónur. Vísir hefur ekki náð tali af forsvarsmönnum Stjörnunnar vegna málsins.
Þá bendir hún á að sambærilegt æfingagjald hjá Álftanesi sé 119.500 krónur fyrir heilt tímabil. Þar muni því 53.290 krónum fyrir tíu og ellefu ára börn í 5. flokki í sama bæjarfélagi og með sömu hvatapeninga. Hvatapeningar eða íþróttastyrkur í Garðabæ eru sextíu þúsund krónur á barn árið 2025.
Óhætt er að segja að færsla móðurinnar veki mikla athygli og hafa þó nokkrir foreldrar lagt orð í belg og tekið undir með henni. Eitt foreldrið segir hækkunina hafa verið óvænta í þokkabót. Þau leggist ofan á annan kostnað sem sé mikill.
„Sammála, hækkunin er umtalsverð á milli ára, óvænt og ógagnsæ. Ofan á gjöldin leggjast keppnisgjöld, ferðir þeim tengdar, búningar og annar búnaður. Samanlagt nokkur hundruð þúsund árlega,“ skrifar eitt foreldranna. „Fáum við að sjá hærri hvatapeninga á nýju ári til að koma til móts við þessar hækkanir? Það hreinlega svíður að greiða öll þessi æfingagjöld fyrir foreldra og bæjarfélagið ætti að koma miklu sterkar inn enda um lýðheilsu- og forvarnarmál að ræða!“