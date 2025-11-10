Hótar að kæra BBC fyrir einn milljarð dala Silja Rún Sigurbjörnsdóttir skrifar 10. nóvember 2025 23:20 Donald Trump, forseti Bandaríkjanna. AP/Mark Schiefelbein Bandaríkjaforseti hefur hótað breska ríkisútvarpinu lögsókn upp á milljarð dollara fyrir að hafa skeytt saman tveimur ræðum hans. Forstöðumaður og fréttastjóri miðilsins hafa þegar sagt af sér vegna málsins. Málið varðar myndskeið sem var birt í fréttaskýringarþætti á vegum BBC Panorama en þar var tveimur ræðum Donalds Trump skeytt saman í klippingu þáttarins. Með því að klippa saman ræðurnar tvær hljómaði eins og hann hefði hvatt til óeirðanna þann 6. janúar við bandaríska þinghúsið með beinni hætti en hann gerði. Í kjölfarið létu bæði Tim Davie forstöðumaður og Deborah Turness fréttastjóri af störfum. Fjölmiðillinn Daily Telegraph birti ítarlega umfjöllun um málið og sagði að með henni hefði slagsíða breska ríkisútvarpsins í umfjöllun um átök í Palestínu komið í ljós. Fréttaskýran ber nafnið Trump: A Second Chance? og var birt fyrir forsetakosningarnar í Bandaríkjunum í fyrra þar sem Trump sigraði. Í bréfi ritað af Alejandro Brito, einum lögfræðinga Trumps, sem NYT hefur undir höndum, segir að Trump vilji að fréttaskýringarþátturinn verði afturkallaður í heild sinni, hann beðinn afsökunar og fengi greiðslu til að bæta skaðann sem hann varð fyrir. Uppfylli breska ríkisútvarpið ekki þessa skilmála neyðist Trump til að lögsækja fjölmiðilinn og krefst hann milljarðs dollara, tæpa 127 milljarða íslenskra króna, í skaðabætur. Ef forsvarsmenn BBC hafa ekki brugðist við fyrir klukkan fimm næsta föstudag, tíu á föstudagskvöld á íslenskum tíma, mun Trump kæra. Þetta er ekki í fyrsta skipti sem Trump hótar að lögsækja fjölmiðla og fréttamenn sem honum líkar illa við. Í október árið 2024 kærði hann CBS News fyrir að hafa átt við viðtal við Kamala Harris, mótframbjóðanda hans, í þættinum 60 minutes. Þáttastjórnendur áttu að hafa látið svör Harris hljóma betur en þau voru í raun. Þá lögsótti hann einnig New York Times og þrjá blaðamenn miðilsins fyrir falskar fréttir um hann sem voru birtar í blaðinu. Donald Trump Bandaríkin Fjölmiðlar Bretland Mest lesið Sigríður Björk segir af sér Innlent Heldur fullum launum Innlent Ekki lengur vonlaust tilfelli sem enginn hefur trú á Innlent Strætisvagni ekið á leikskólastarfsmann og barn Innlent Ósammála lækni og greiðir fyrir aðgerðina sjálfur Innlent Farsæll ferill eða í meira lagi umdeildur? Innlent Demókratar reiðir hver öðrum en aðallega reiðir Schumer Erlent Arndís Soffía tekur við af Grími Innlent Dómsmálaráðherra verði að segja satt og rétt frá Innlent Sögð ætla að leita á náðir Trumps Erlent Fleiri fréttir „Við viljum auðvitað fá fólkið okkar aftur til Úkraínu“ Reynt sé að grafa undan BBC sem þó hafi gert mistök Demókratar reiðir hver öðrum en aðallega reiðir Schumer Ætla ekki að endurskoða rétt samkynhneigðra til að giftast Sarkozy laus úr fangelsi Lagði til að forsætisráðherrann yrði afhöfðaður Sögð ætla að leita á náðir Trumps Skaut hreingerningakonu sem fór húsavillt Mótmæli gegn loftmengun í Nýju-Delí: „Ég sakna þess að anda“ Trump náðar Giuliani og aðra tengda kosningasamsærinu í Georgíu Frumvarp um fjármögnun alríkisins samþykkt í öldungadeildinni Flugvallarþorp gæti öðlast framhaldslíf Forstöðumaður BBC segir af sér vegna misvísandi umfjöllunar Saka Rússa um að ógna kjarnorkuöryggi í Evrópu Bretlandsher aðstoðar Belga vegna drónaflugs Nærri milljón rýmir vegna ofurfellibyls Þrír látnir í risaöldum á Tenerife Gestir Bylgjunnar fá að synda undir þessu þaki Aflýsa yfir þúsund flugferðum Sex drepnir í árásum á blokkir og orkuinnviði Haldið föngnum neðanjarðar án sólarljóss mánuðum saman Bretar vilja fara „dönsku leiðina“ í innflytjendamálum Einn uppgötvenda byggingar DNA látinn Útbjuggu heimagerðar sprengjur fyrir árásir á húsnæði flóttamanna Trump veitir Ungverjum undanþágu Skoðar að undanþiggja Ungverja viðskiptaþvingunum á Rússa Neita fregnum um að Lavrov hafi verið settur af Dæmd í fangelsi fyrir áreitið Guðmundur dæmdur í lífstíðarfangelsi fyrir morð í Svíþjóð Njósnað um konuna sem ásakaði Khan um kynferðisbrot Sjá meira