Erlent

Hótar að kæra BBC fyrir einn milljarð dala

Silja Rún Sigurbjörnsdóttir skrifar
Donald Trump, forseti Bandaríkjanna.
Donald Trump, forseti Bandaríkjanna. AP/Mark Schiefelbein

Bandaríkjaforseti hefur hótað breska ríkisútvarpinu lögsókn upp á milljarð dollara fyrir að hafa skeytt saman tveimur ræðum hans. Forstöðumaður og fréttastjóri miðilsins hafa þegar sagt af sér vegna málsins.

Málið varðar myndskeið sem var birt í fréttaskýringarþætti á vegum BBC Panorama en þar var tveimur ræðum Donalds Trump skeytt saman í klippingu þáttarins. Með því að klippa saman ræðurnar tvær hljómaði eins og hann hefði hvatt til óeirðanna þann 6. janúar við bandaríska þinghúsið með beinni hætti en hann gerði.

Í kjölfarið létu bæði Tim Davie forstöðumaður og Deborah Turness fréttastjóri af störfum. Fjölmiðillinn Daily Telegraph birti ítarlega umfjöllun um málið og sagði að með henni hefði slagsíða breska ríkisútvarpsins í umfjöllun um átök í Palestínu komið í ljós.

Fréttaskýran ber nafnið Trump: A Second Chance? og var birt fyrir forsetakosningarnar í Bandaríkjunum í fyrra þar sem Trump sigraði.

Í bréfi ritað af Alejandro Brito, einum lögfræðinga Trumps, sem NYT hefur undir höndum, segir að Trump vilji að fréttaskýringarþátturinn verði afturkallaður í heild sinni, hann beðinn afsökunar og fengi greiðslu til að bæta skaðann sem hann varð fyrir.

Uppfylli breska ríkisútvarpið ekki þessa skilmála neyðist Trump til að lögsækja fjölmiðilinn og krefst hann milljarðs dollara, tæpa 127 milljarða íslenskra króna, í skaðabætur. Ef forsvarsmenn BBC hafa ekki brugðist við fyrir klukkan fimm næsta föstudag, tíu á föstudagskvöld á íslenskum tíma, mun Trump kæra.

Þetta er ekki í fyrsta skipti sem Trump hótar að lögsækja fjölmiðla og fréttamenn sem honum líkar illa við. 

Í október árið 2024 kærði hann CBS News fyrir að hafa átt við viðtal við Kamala Harris, mótframbjóðanda hans, í þættinum 60 minutes. Þáttastjórnendur áttu að hafa látið svör Harris hljóma betur en þau voru í raun. Þá lögsótti hann einnig New York Times og þrjá blaðamenn miðilsins fyrir falskar fréttir um hann sem voru birtar í blaðinu.

Donald Trump Bandaríkin Fjölmiðlar Bretland

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið