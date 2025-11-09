Innlent

Hálfur annar tími og þrjú ó­lík farar­tæki til að sækja slasaðan göngumann

Rafn Ágúst Ragnarsson skrifar
Sérútbúinn torfærubíll Þorbjarnar kom vel að notum.
Björgunarsveitin Þorbjörn var kölluð út um miðjan dag í dag ásamt fleirum vegna göngumanns sem hafði hrasað og slasað sig illa á hné sunnan við Kistufell, skammt frá Litla-Hrút.

Fram kemur í færslu frá björgunarsveitinni á samfélagsmiðlum að leiðin upp að Kistufelli sé nokkuð löng og seinfarin. Það hafi tekið klukkutíma að komast að göngumanninum. Sjúkraflutnngamenn verkjastilltu þá göngumanninn og hann borinn á sérstökum börum upp í sérútbúinn buggy-bíl sveitarinnar.

Þannig var maðurinn fluttur upp á Fagradalsfjall þar sem hann var færður yfir í jeppa björgunarsveitarinnar sem kom honum loks í sjúkrabíl sem beið við Suðurstrandaveg. Allt í allt tók um eina og hálfa klukkustund að koma manninum slasaða í sjúkrabílinn að því er segir í færslunni.

Slökkvilið Grindavíkur og Brunavarnir Suðurnesja tóku einnig þátt í björguninni.

Björgunarsveitir Grindavík

