Hálfur annar tími og þrjú ólík farartæki til að sækja slasaðan göngumann Rafn Ágúst Ragnarsson skrifar 9. nóvember 2025 23:19 Sérútbúinn torfærubíll Þorbjarnar kom vel að notum. Björgunarsveitin Þorbjörn Björgunarsveitin Þorbjörn var kölluð út um miðjan dag í dag ásamt fleirum vegna göngumanns sem hafði hrasað og slasað sig illa á hné sunnan við Kistufell, skammt frá Litla-Hrút. Fram kemur í færslu frá björgunarsveitinni á samfélagsmiðlum að leiðin upp að Kistufelli sé nokkuð löng og seinfarin. Það hafi tekið klukkutíma að komast að göngumanninum. Sjúkraflutnngamenn verkjastilltu þá göngumanninn og hann borinn á sérstökum börum upp í sérútbúinn buggy-bíl sveitarinnar. Hinn slasaði var fluttur á sérútbúnum bíl upp á Fagradalsfjall þangað sem jeppi komst.Björgunarsveitin Þorbjörn Þannig var maðurinn fluttur upp á Fagradalsfjall þar sem hann var færður yfir í jeppa björgunarsveitarinnar sem kom honum loks í sjúkrabíl sem beið við Suðurstrandaveg. Allt í allt tók um eina og hálfa klukkustund að koma manninum slasaða í sjúkrabílinn að því er segir í færslunni. Slökkvilið Grindavíkur og Brunavarnir Suðurnesja tóku einnig þátt í björguninni. Björgunarsveitir Grindavík