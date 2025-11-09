Forstöðumaður BBC segir af sér vegna misvísandi umfjöllunar Rafn Ágúst Ragnarsson skrifar 9. nóvember 2025 18:31 Höfuðstöðvar BBC í miðborg Lundúna. Getty Forstöðumaður og fréttastjóri breska ríkisútvarpsins hafa sagt af sér eftir að greint var frá því að við gerð heimildamyndar úr smiðju BBC Panorama hefði tveimur ræðum Donalds Trump verið skeytt saman í klippingu til að láta í veðri vaka að hann hefði hvatt til óeirðanna kenndra við sjötta janúar með beinni hætti en hann í raun gerði. Tim Davie forstöðumaður og Deborah Turness fréttastjóri tilkynntu um afsögn sína á sjöunda tímanum í kvöld eftir að fréttablaðið Daily Telegraph birti úr nítján blaðsíðna skjali þar sem fram kom að átt hefði verið við myndefni af ræðuhöldum Donalds Trump Bandaríkjaforseta í því skyni að mála upp svartari mynd af honum en raun bar vitni. Tim Davie forstöðumaður BBC.Getty Lekið vinnuskjal Nefnilega gaf klippta ræðan það til kynna að hann hefði hvatt til að mótmælendur réðust inn í þinghús Bandaríkjanna og komu í veg fyrir lýðræðisleg stjórnarskipti þann sjötta janúar 2021. Telegraph heldur því einnig fram að í vinnuskjalinu hafi slagsíða breska ríkisútvarpsins í umfjöllun um átök í Palestínu komið í ljós. Í yfirlýsingu gengst Davie við því að ýmislegt hafi misfarist á embættistíð sinni. Deborah Turness fréttastjóri BBC.Gtty „Á þessum tímum síaukinnar skautunar hefur breska ríkisútvarpið einstakt gildi og höfðar til þess besta í okkur. Það stuðlar að því að gera Bretland að einstökum stað, ótrúlega vinalegum, umburðarlyndum og forvitnum. Eins og allar opinberar stofnanir er ríkisutvarpið ekki fullkomið og við verðum alltaf að vera opin, gagnsæ og ábyrg. Þótt það sé ekki eina ástæðan hefur núverandi umræða um fréttastofu BBC eðlilega stuðlað að ákvörðun minni,“ segir Davie. „Almennt séð stendur BBC sterkt, en það hefur ýmislegt misfarist og ég sem forstöðumaður verð að axla ábyrgð á því,“ segir hann svo. Sorgardagur fyrir BBC Samir Shah stjórnarformaður BBC segir þetta sorgardag fyrir breska ríkisútvarpið. „Tim hefur verið framúrskarandi forstöðumaður undanfarin fimm ár. Hann hefur náð miklum árangri með áræðni sinni, staðfestu og forsjálni,“ hefur blaðið eftir Shah. Hér að ofan má sjá samantekt á umfjöllun Telegraph um misvísandi umfjöllun breska ríkisútvarpsins. Fjölmiðlar Bretland Mest lesið Þrír látnir í risaöldum á Tenerife Erlent Var komin á slæman stað og fór ekki úr húsi án fylgdar Innlent „Hann hlýtur að leggja allt kapp á Reykjavík“ Innlent Aflýsa yfir þúsund flugferðum Erlent „Dagur, enga frasapólitík hér“ Innlent Ákvörðun ráðherra megi ekki litast af almenningsáliti Innlent Gestir Bylgjunnar fá að synda undir þessu þaki Erlent Brunaði af stað frá ölvunarpósti en var handtekinn við Hamraborg Innlent Margir keypt fleiri en einn vegna fordómafullrar umræðu Innlent Vill leiða Sjálfstæðisflokkinn í Reykjanesbæ Innlent Fleiri fréttir Forstöðumaður BBC segir af sér vegna misvísandi umfjöllunar Saka Rússa um að ógna kjarnorkuöryggi í Evrópu Bretlandsher aðstoðar Belga vegna drónaflugs Nærri milljón rýmir vegna ofurfellibyls Þrír látnir í risaöldum á Tenerife Gestir Bylgjunnar fá að synda undir þessu þaki Aflýsa yfir þúsund flugferðum Sex drepnir í árásum á blokkir og orkuinnviði Haldið föngnum neðanjarðar án sólarljóss mánuðum saman Bretar vilja fara „dönsku leiðina“ í innflytjendamálum Einn uppgötvenda byggingar DNA látinn Útbjuggu heimagerðar sprengjur fyrir árásir á húsnæði flóttamanna Trump veitir Ungverjum undanþágu Skoðar að undanþiggja Ungverja viðskiptaþvingunum á Rússa Neita fregnum um að Lavrov hafi verið settur af Dæmd í fangelsi fyrir áreitið Guðmundur dæmdur í lífstíðarfangelsi fyrir morð í Svíþjóð Njósnað um konuna sem ásakaði Khan um kynferðisbrot Gefa grænt ljós á kröfur um skráningu líffræðilegs kyns í vegabréfum Rússar nærri stærstu landvinningunum í rúm tvö ár Lykilorð Louvre einfaldlega Louvre „Samlokumaðurinn“ sýknaður Féll í yfirlið í skrifstofu Trumps Segjast hafa fundið vopn frá Hamas fyrir hryðjuverk í Evrópu Rannsaka hakakrossa sem voru málaðir með blóði úr manni Pútín sagður beina kúgunartækjum sínum að eigin stuðningsmönnum Flugumferðarstjórar að bugast og dregið úr ferðum innanlands Belgar kalla saman þjóðaröryggisráð vegna drónaflugs við flugvelli Tala látinna hækkar á Filippseyjum Óttast að María sé að stela athyglinni frá Jesú á samfélagsmiðlum Sjá meira