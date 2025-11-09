Erlent

For­stöðu­maður BBC segir af sér vegna mis­vísandi um­fjöllunar

Rafn Ágúst Ragnarsson skrifar
Höfuðstöðvar BBC í miðborg Lundúna.
Höfuðstöðvar BBC í miðborg Lundúna. Getty

Forstöðumaður og fréttastjóri breska ríkisútvarpsins hafa sagt af sér eftir að greint var frá því að við gerð heimildamyndar úr smiðju BBC Panorama hefði tveimur ræðum Donalds Trump verið skeytt saman í klippingu til að láta í veðri vaka að hann hefði hvatt til óeirðanna kenndra við sjötta janúar með beinni hætti en hann í raun gerði.

Tim Davie forstöðumaður og Deborah Turness fréttastjóri tilkynntu um afsögn sína á sjöunda tímanum í kvöld eftir að fréttablaðið Daily Telegraph birti úr nítján blaðsíðna skjali þar sem fram kom að átt hefði verið við myndefni af ræðuhöldum Donalds Trump Bandaríkjaforseta í því skyni að mála upp svartari mynd af honum en raun bar vitni.

Tim Davie forstöðumaður BBC.Getty

Lekið vinnuskjal

Nefnilega gaf klippta ræðan það til kynna að hann hefði hvatt til að mótmælendur réðust inn í þinghús Bandaríkjanna og komu í veg fyrir lýðræðisleg stjórnarskipti þann sjötta janúar 2021. Telegraph heldur því einnig fram að í vinnuskjalinu hafi slagsíða breska ríkisútvarpsins í umfjöllun um átök í Palestínu komið í ljós.

Í yfirlýsingu gengst Davie við því að ýmislegt hafi misfarist á embættistíð sinni.

Deborah Turness fréttastjóri BBC.Gtty

„Á þessum tímum síaukinnar skautunar hefur breska ríkisútvarpið einstakt gildi og höfðar til þess besta í okkur. Það stuðlar að því að gera Bretland að einstökum stað, ótrúlega vinalegum, umburðarlyndum og forvitnum. Eins og allar opinberar stofnanir er ríkisutvarpið ekki fullkomið og við verðum alltaf að vera opin, gagnsæ og ábyrg. Þótt það sé ekki eina ástæðan hefur núverandi umræða um fréttastofu BBC eðlilega stuðlað að ákvörðun minni,“ segir Davie.

„Almennt séð stendur BBC sterkt, en það hefur ýmislegt misfarist og ég sem forstöðumaður verð að axla ábyrgð á því,“ segir hann svo.

Sorgardagur fyrir BBC

Samir Shah stjórnarformaður BBC segir þetta sorgardag fyrir breska ríkisútvarpið.

„Tim hefur verið framúrskarandi forstöðumaður undanfarin fimm ár. Hann hefur náð miklum árangri með áræðni sinni, staðfestu og forsjálni,“ hefur blaðið eftir Shah.

Hér að ofan má sjá samantekt á umfjöllun Telegraph um misvísandi umfjöllun breska ríkisútvarpsins.

Fjölmiðlar Bretland

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið