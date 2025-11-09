Unnar Stefán Sigurðsson, skólastjóri í Háaleitisskóla í Reykjanesbæ, vill leiða lista Sjálfstæðisflokksins í sveitarstjórnarkosningunum í maí. Hann greinir frá þessu í samfélagsmiðlafærslu.
„Ég býð fram krafta mína, reynslu og skýra framtíðarsýn fyrir bæinn okkar. Markmið mitt er að leiða öflugt teymi innan Sjálfstæðisflokksins sem vinnur af heiðarleika, gagnsæi og ábyrgð, með skýra áherslu á þjónustu við íbúa, sterkt atvinnulíf og traustan rekstur bæjarins – teymis sem hefur ástríðu fyrir því samfélagi sem við búum í,“ skrifar Unnar Stefán á Facebook.
Tæpur mánuður er síðan Margrét Sanders, núverandi oddviti flokksins í Reykjanesbæ, greindi frá því að hún hygðist ekki sækjast eftir oddvitasætinu á ný.
Sjálfstæðisflokkurinn er í minnihluta í bæjarstjórn í Reykjanesbæ. Meirihlutann skipa Framsóknarflokkurinn, Samfylkingin og Bein leið.
Vilhjálmur Árnason, þingmaður Sjálfstæðisflokksins í Suðurkjördæmi, hefur legið undir feldi og sagst íhuga alvarlega að gefa kost á sér í oddvitasætið fyrir kosningarnar í vor.
Unnar hefur starfað sem skólastjóri Háaleitisskóla í rúmt ár en starfaði fyrir það sem aðstoðarskólastjóri í Holtaskóla. Hann er menntaður smiður, rafvirki, lögreglumaður og er með BA-gráðu í guð- og miðaldafræði. Þá tók hann kennsluréttindin árið 2008 og lauk meistaragráðu í mannauðsstjórnun árið 2023.