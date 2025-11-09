Erlent

Gestir Bylgjunnar fá að synda undir þessu þaki

Kristján Már Unnarsson skrifar
Sundhöllin Bylgjan í Runavík ásamt samtengdum íþróttasal.
Sundhöllin Bylgjan í Runavík ásamt samtengdum íþróttasal. Teikning/Runavik.fo

Bæjarráð Runavíkur í Færeyjum hefur samþykkt að ný sundhöll sveitarfélagsins fái heitið Bylgjan. Það er sama nafn og er þegar fyrir á íþróttahúsi sem sundhöllin er byggð við. Bæjarráðið segir að með viðbyggingunni bætist tvær nýjar bylgjur við og muni því öll íþróttamiðstöðin heita Bylgjan.

Sundhöllin er hið veglegasta mannvirki með þremur laugarkerjum. Aðallaugin er 25 metra löng og 21 metra breið með átta sundbrautum. Einnig eru barnalaug með stórri rennibraut og heit setlaug sem og gufubað. Þá verða tveir heitir útipottar og kaldur pottur.

Byrjað er að dæla vatni í laugarker Bylgjunnar.Eysturoyarportalurin

Þetta er fyrsta sundhöllin sem rís í Runavík en sextíu ár eru frá því áætlanir voru fyrst kynntar um smíði sundlaugar í sveitarfélaginu. Það var þó ekki fyrr en árið 2022 sem skrifað var undir verksamning jafnvirði 3,2 milljarða íslenskra króna og var þá vonast til að sundhöllin yrði tilbúin árið 2024.

Utanhúss eru tveir heitir pottar og einn kaldur pottur.Eysturoyarportalurin

Verkið hefur hins vegar dregist og er núna vonast til að sundhöllin verði tilbúin fyrir jól eða áramót. Enginn formlegur opnunardagur hefur þó verið tilkynntur. 

Nýjar myndir sem vefmiðilinn eyp.fo veitti okkur góðfúslegt leyfi til að birta sýna að byrjað er að dæla vatni í laugarkerin. Tekið er fram að enn sé nokkur vinna eftir.

Frumleg útisturta. Hér fá menn að upplifa orðtakið „eins og hellt sé úr fötu“. Hvort vatnið í fötunni verður ískalt fá gestir reynt á eigin skinni.Eysturoyarportalurin

Sundhöllin verður kynt með jarðhita. Sveitarfélagið hefur í samstarfi við Orkustofnun Færeyja, Jarðfeingi, staðið fyrir stærsta jarðhitaverkefni Færeyja og hafa þrjátíu holur verið boraðar. Er vonast til að jarðhitinn sem fundist hefur dugi einnig til að kynda grunnskóla og ráðhúsið með hjálp varmadæla.

Stór rennibraut er við barnalaugina.Eysturoyarportalurin

Runavík er þriðja stærsta sveitarfélag Færeyja með 4.400 íbúa, á eftir Þórshöfn og Klakksvík, og á tvo vinabæi á Íslandi, Ísafjörð og Egilsstaði. Runavíkar kommuna nær yfir fimmtán byggðir; þær fjölmennustu eru Saltangar með 1.200 íbúa, Runavík með 600 íbúa og Glyvrar með 500 íbúa. Þær liggja allar samsíða við austanverðan Skálafjörð.

Heiti potturinn innanhúss er með stórum útsýnisglugga.Eysturoyarportalurin

Austureyjargöngin, sem opnuð voru árið 2020, styttu leiðina milli Runavíkur og Þórshafnar úr 55 kílómetrum niður í 17 kílómetra. Þessi ellefu kílómetra löngu neðansjávargöng hafa jafnframt stuðlað að verulegri fólksfjölgun í sveitarfélaginu, sem núna er orðið eins og úthverfi frá höfuðstaðnum.

Bylgjan virkar björt og notaleg.Eysturoyarportalurin

Þáverandi forseti Íslands, Guðni Th. Jóhannesson, heimsótti sveitarfélagið árið 2017. Hann hitti þá Torbjørn Jacobsen bæjarstjóra og Regin Jacobsen, forstjóra Bakkafrosts, stærsta fyrirtækis Færeyja:

Runavík hefur meðal annars sinnt þjónustu við olíuiðnað og hafa ráðamenn þar boðið höfnina fram sem þjónustumiðstöð fyrir Drekasvæðið, eins og fram kom í þessari frétt þegar Stöð 2 heimsótti Runavík fyrir tólf árum:

