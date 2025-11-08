Hætta á fölsuðum megrunarlyfjum og leitað í ræturnar

Töluverð hætta er á að skipulagðir glæpahópar nýti sér eftirspurn eftir megrunarlyfjum og komi fölsuðum lyfjum í umferð. Sérfræðingur segir dæmi um að fólk hafi látið lífið neyslu slíkra lyfja sem það keypti á netinu. Fjallað verður um málið í kvöldfréttum.
Við kíktum á sérstakan fund Sjálfstæðismanna sem fór fram í dag þar sem línurnar voru lagðar fyrir komandi sveitarstjórnarkosningar. Flokkurinn ætlar að leita í ræturnar og engin breyting verður á stefnu flokksins þrátt fyrir fylgistap.
Rauði krossinn leitar nú að nýrri staðsetningu fyrir neyslurýmið Ylju vegna framkvæmda í grenndinni við núverandi staðsetningu. Rýmið er nú opið líka á laugardögum, sem hingað til hefur ekki verið í boði.
Við verðum í beinni útsendingu frá frumsýninu íslenska dansflokksins á splunkunýrri sýningu og förum yfir allt það helsta í enska boltanum og Bónus-deildinni í sportpakkanum.
