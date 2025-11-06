Nítján ára björgunarsveitarkona fékk að heyra ítrekaðar niðrandi athugasemdir um húðlit Neyðarkalls Landsbjargar í ár þegar hún sinnti fjáröfluninni. Upplýsingafulltrúi Landsbjargar segir atvikið afar leiðinlegt en engar aðrar tilkynningar um slíkar athugasemdir hafi borist þeim.
Í færslu á Facebook segir Ingvar Jónsson markþjálfi frá því hvernig nítján ára dóttir hans og björgunarsveitarkona hafi fengið að heyra ítrekaðar niðrandi athugasemdir um húðlit nýja Neyðarkallsins í ár.
„Ég verð að segja að við foreldrarnir trúðum varla því sem hún lýsti fyrir okkur. Að fullorðið fólk - bæði karlar og konur - tókst að niðurlægja sjálft sig með þeim hætti sem raun bar vitni - með fúkyrðum og niðrandi orðræðu opinberaði það rasisma sinn með skammarlegum hætti,“ segir Ingvar.
Neyðarkallinn í ár er straumvatnsbjörgunarmaður í heiðri Sigurðar Kristófers McQuillans Óskarssonar, formanns björgunarsveitarinnar Kyndils í Mosfellsbæ, sem lést í hörmulegu slysi á æfingu í straumvatnsbjörgun fyrir um ári síðan.
„Í kjölfarið var, í samráði við hans fjölskyldu, tekin ákvörðun um að heiðra minningu hans með Neyðarkalli ársins sem er í hlutverki straumvatnsbjörgunarmanns,“ sagði Jón Þór Víglundsson, upplýsingafulltrúi Landsbjargar, við afhjúpun Neyðarkallsins í vikunni.
Ingvar segir dóttur sína hafa verið miður sín og spyr hvort að samfélagið sé virkilega á þeim stað að nítján ára sjálfboðaliði sem sé reiðubúinn að fórna flestu til að koma þessu sama fólki til bjargar þurfi að upplifa slíka óvild.
„Ég velti fyrir mér ef þetta sama fólk lendir í aðstæðum þar sem líf þeirra væri í hættu - ætli það myndi afþakka björgun frá öðrum en hreinræktuðum Íslendingi?“ spyr Ingvar.
„Það sem sameinar alla meðlimi Landsbjargar er manngæska og fórnfýsi. Allir starfa sem sjálfboðaliðar og bregðast ávallt við af góðvild og umhyggju fyrir öðrum, óháð því hvert það á rætur sínar að rekja eða hver húðlitur þeirra er.“
Ingvar hvetur alla til að styðja við Landsbjörg, sérstaklega þegar sjálfboðaliðar „þurfa ítrekað að standa í skugga hreinræktaðs rasisma fátækra sála.“
„Í ár tel ég enn mikilvægara að kaupa Neyðarkallinn - því við erum ekki bara að styðja við þetta frábæra starf - heldur einnig að standa saman gegn fordómum - ekki bara í orðum heldur einnig í verki.“
Jón Þór Víglundsson, upplýsingafulltrúi Landsbjargar, segir þetta tilfelli vera það eina sem hafi borist skrifstofu Landsbjargar.
„Þetta er það fyrsta sem að við heyrum af þessu og þykir það afar leiðinlegt. Sérstaklega að einhverjir skuli taka út mismunandi skoðanir sínar á ungu sölufólki, það gerir þetta enn leiðinlegra,“ segir hann.
Landsbjörg séu ekki samtök sem fari í eitthvað manngreiningarálit.
„Við erum ekki samtök sem að förum í manngreiningarálit á neinn hátt, hvorki sem að snýr að kyni, húðlit, uppruna eða neinu öðru. Við erum opin öllum sem vilja starfa með okkur og aðstoðum alla sem þurfa á aðstoða að halda.“