Fjársvikamálið gagnvart bönkunum er komið til héraðssaksóknara. Fram hefur komið að fleiri séu grunaðir en þeir fimm sem handteknir voru um helgina. Ólafur Þór Hauksson héraðssaksóknari segir rannsókn málsins halda áfram hjá embættinu.
Málið var tilkynnt til lögreglu á laugardag og í kjölfarið voru fimm handteknir grunaðir um að hafa svikið 400 milljónir króna úr íslenskum bönkum með því að nýta sér galla í kerfi Reiknistofu bankanna.
Í samtali við fréttastofu staðfestir Ólafur Þór Hauksson héraðssaksóknari að málið væri komið á hans borð.
„Embættið mun halda rannsókninni áfram sem hófst hjá lögreglunni. Vinna okkar er á frumstigi og málið mun hafa sinn gang og útheimta þá vinnu sem efni þess býður upp á,“ sagði Ólafur Þór og sagðist ekki geta tjáð sig frekar um rannsóknina.
Í kvöldfréttum Sýnar í gær kom fram hjá fulltrúa fjármunabrotadeildar lögreglunnar á höfuðborgarsvæðinu að fleiri væru grunaðir í málinu en þeir fimm sem handteknir voru um helgina. Þá væri lögreglan að vinna í að staðsetja aðila sem séu grunaðir og eru staðsettir erlendis.
Þá er einnig talið að hægt hafi verið að nýta sér umræddan galla hjá Reiknistofu bankanna lengur en upphaflega var reiknað með. Jafnvel í margar vikur.
Karlmennirnir fimm sem sviku hundruð milljóna króna út úr Landsbankanum virðast fæstir hafa hugsað glæpinn til enda. En í skamma stund lifðu þeir sem kóngar, léku sér í spilavítum á netinu og keyptu sér flotta bíla.
Fleiri eru grunaðir í fjársvikamáli gagnvart íslenskum bönkum en þeir fimm sem handteknir voru um helgina og málið teygir anga sína út fyrir landsteinana. Meðal þess sem fjármunabrotadeild lögreglunnar á höfuðborgarsvæðinu rannsakar er hvort svikin hafi verið skipulögð og hvort þau hafi staðið yfir í lengri tíma en fyrst var talið.
Rúmlega þrítugur karlmaður hefur ekki getað keypt vörur í fimm daga eftir að hafa selt sakborningi í umtöluðu sakamáli Nissan Patrol jeppa á snjódaginn mikla í síðustu viku. Hann þurfi að halda fjölskyldu sinni uppi og borga reikninga. Hann veltir fyrir sér hvort það hafi áhrif á viðbrögð lögreglu að hann sé frá sama landi og einn sakborninga.
Mennirnir fimm sem eru grunaðir um að hafa stolið hundruðum milljóna króna af Landsbankanum gátu margfaldað upphæðir við millifærslur á eigin reikningum. Ekkert bendir til þess að þeir hafi búið yfir sérfræðiþekkingu. Reiknistofa bankanna segir að um misnotkun á veikleika í hugbúnaði sé að ræða og að mennirnir hafi ekki átt vitorðsmann innan Reiknistofunnar.