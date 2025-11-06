Handteknir fyrir að hafa í hótunum við leigubílstjóra Hólmfríður Gísladóttir skrifar 6. nóvember 2025 06:40 Fimm gistu fangageymslur lögreglu í morgunsárið. Vísir/Einar Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu handtók tvo menn í gærkvöldi eða nótt sem eru grunaðir um hótanir, fjársvik og vopnalagabrot. Eru mennirnir sagðir hafa hótað leigubílstjóra, eftir að þeir neituðu að greiða fyrir akstur. Mennirnir höfðu sig á brott af vettvangi eftir atvikið en voru handteknir síðar. Frá þessu er greint í yfirliti lögreglu yfir verkefni næturinnar. Tveir voru handteknir vegna slagsmála í austurhluta Reykjavíkur en sleppt skömmu síðar. Þá voru þrír handteknir grunaðir um fíkniefnamisferli en fíkniefni fundust á heimili mannanna. Lögregla var einnig kölluð til vegna innbrots í bifreið og vegna elds í íbúð. Talsvert tjón varð vegna eldsins. Þá var óskað eftir aðstoð lögreglu vegna umferðaróhapps þar sem bifreið var ekið inn í hlið annarar bifreiðar. Einn slasaðist en leitaði sjálfur á sjúkrahús. Lögreglumál Mest lesið Jóhanna ætlar ekki aftur fram Innlent Tortryggnir í garð tolla Trumps Erlent Tíu ung börn voru orðin verkjuð og hjólbeinótt vegna beinkramar Innlent Heiðra minningu Sigurðar Kristófers með Neyðarkallinum í ár Innlent Fólk hafi varann á þegar PIN-númer eru slegin inn Innlent Játaði hópnauðgun og vildi komast í frí til heimalandsins Innlent Plata hermenn í hjónaband og hirða svo bæturnar Erlent Rósa Guðbjarts hætt í bæjarstjórn Innlent „Mér finnst þetta bara klaufaskapur“ Innlent Starfsmaður ríkissaksóknara sagður hafa játað refsiverð brot Innlent Fleiri fréttir Starfsmaður ríkissaksóknara sagður hafa játað refsiverð brot Heiðra minningu Sigurðar Kristófers með Neyðarkallinum í ár Jóhanna ætlar ekki aftur fram Rósa Guðbjarts hætt í bæjarstjórn Fólk hafi varann á þegar PIN-númer eru slegin inn Tíu ung börn voru orðin verkjuð og hjólbeinótt vegna beinkramar „Mér finnst þetta bara klaufaskapur“ Vill að þingið skoði mál Ríkisendurskoðanda Fleiri grunaðir en þeir sem voru handteknir Víðfeðm rannsókn, vasaþjófar og börn með beinkröm Þrír vasaþjófar handteknir á Þingvöllum Játaði hópnauðgun og vildi komast í frí til heimalandsins Innsigluðu sex gististaði vegna skorts á leyfum Vasaþjófar höfðu fúlgur fjár af eldri mönnum og ferðamanni „Þau eru mjög æst í stærðfræði!“ „Þetta ástand hefur viðgengist í allt of langan tíma“ Fengu ekki að fylgjast með meintri vændisstarfsemi í leyni Léttir að vinnan í faraldrinum hafi verið lögmæt Níu af hverjum tíu foreldrum leikskólabarna í Reykjavík ánægðir en mælingin ekki samanburðarhæf Situr í súpunni eftir að hafa selt bankaþjófi jeppa Rætt við ráðherra sem svarar gagnrýni og ósáttan Litháa sem flæktist í bankaránið umfangsmikla Bein útsending: Hvernig skilar jarðhitafræðsla sér í sjálfbærri þróun í orkumálum í samstarfslöndum? Ferðin á Keflavíkurflugvöll það erfiðasta við utanlandsferðina Hæstiréttur ógildir skammir Persónuverndar í garð ÍE Óttast að stóru stofurnar gætu orðið einræðisherrar í eftirliti Reikna með tveggja daga aðalmeðferð í máli Alberts Stóladans þingmanna lækkar launatékka Karls Gauta en hækkar Bergþórs Ökutæki viðbragðsaðila verða áberandi vegna æfingar Gat keypt afmælisblómin eftir að ókunnugur mætti með skóflu Íslenskum fulltrúum á loftslagsráðstefnu hríðfækkar milli ára Sjá meira