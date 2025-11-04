Steini um martraðarriðilinn: „Ekki draumaandstæðingar“ Aron Guðmundsson skrifar 4. nóvember 2025 14:00 Ríkjandi heimsmeistarar Spánar og ríkjandi Evrópumeistarar Englands, auk Úkraínu, bíða Stelpnanna okkar í undankeppni HM 2027 í fótbolta. Vísir/Samsett Þorsteinn Halldórsson, landsliðsþjálfari íslenska kvennalandsliðsins í fótbolta, segir það vissulega ekki vera draumastöðu að hafa dregist með ríkjandi heims- og Evrópumeisturum í riðil í undankeppni HM 2027, verkefnið sé þó ekki óyfirstíganlegt og spennandi tilhugsun sé að taka á móti stærstu stjörnum kvennafótboltans hér heima. Ísland verður í riðli með heimsmeisturum Spánar og Evrópumeisturum Englands í undankeppni HM kvenna í fótbolta á næsta ári og því óhætt að segja að Ísland hafi fengið martraðarriðil en fjórða liðið í riðlinum er svo Úkraína. „Þetta eru ekki draumaandstæðingarnir, heimsmeistarar Spánar og Evrópumeistarar Englands en það kom að því að við myndum einhvern tímann dragast með þeim í riðil,“ segir Þorsteinn landsliðsþjálfari í samtali við íþróttadeild. Verkefnið verðugt en ekki óyfirstíganlegt, mestu máli skipti að enda í einu af þremur efstu sætum riðilsins. Þá sé það einkar spennandi tilhugsun að taka á móti stórþjóðunum hér heima og þeirra stórskotaliði, leikmenn í hæsta gæðaflokki. „Fyrir áhugafólk um kvennaknattspyrnu á Íslandi ætti það, að fá stærstu stjörnur kvennafótboltans. á heimsvísu hingað heim, að ýta undir það að fólk mæti á völlinn. Ég hef fulla trú á því að fólk fjölmenni, sýni stuðning í verki við okkur og horfi á þessar frábæru knattspyrnukonur.“ Undankeppnin hefst í byrjun mars og er riðill Íslands í A-deild þar sem að efsta lið hvers riðils tryggir sér beint sæti á HM. Liðin í öðru, þriðja og fjórða sæti riðlanna fara í umspil og skiptir þar miklu máli að enda ekki í fjórða sæti riðilsins upp á erfiðleikastig umspilsins sem tekur við í kjölfarið. Nánari útskýringu á fyrirkomulagi komandi undankeppni má finna í eftirfarandi grein og nánar verður rætt við Þorstein landsliðsþjálfara í Sportpakkanum á Sýn í kvöld að loknum fréttum. Landslið kvenna í fótbolta HM 2027 í Brasilíu Mest lesið Ísland lenti í algjörum martraðarriðli Fótbolti Þjálfari sem mætti Víkingi í fyrra lést í miðjum leik Fótbolti Lýsir eftir leiðtoga íslenska landsliðsins Handbolti Þjálfaragoðsögn látin taka pokann sinn: „Ég er undrandi“ Fótbolti „Í ástarsorg er gott að finna sér nýja ást sem fyrst“ Íslenski boltinn Björgvin Páll hafi þaggað niður í efasemdaröddum Handbolti Of kalt til að Ísland geti mætt Noregi og Svíþjóð Fótbolti Ronaldo kveðst vera betri en Messi: „Vil ekki vera hógvær“ Fótbolti Hverjir eru bestu ungu strákarnir í Bónus-deildinni? Körfubolti Umboðsmaður hótaði leikmanni með byssu Fótbolti Fleiri fréttir Steini um martraðarriðilinn: „Ekki draumaandstæðingar“ Veggmynd af Alexander-Arnold skemmd: „Bless, rotta“ Ísland lenti í algjörum martraðarriðli Gyökeres ekki með Arsenal í Prag Þjálfaragoðsögn látin taka pokann sinn: „Ég er undrandi“ Þjálfari Alberts rekinn Of kalt til að Ísland geti mætt Noregi og Svíþjóð Sjáðu glæsilegan einleik Ndiayes og jöfnunarmarkið frá Xhaka „Í ástarsorg er gott að finna sér nýja ást sem fyrst“ Ronaldo kveðst vera betri en Messi: „Vil ekki vera hógvær“ Fannst Tottenham spila eins og fjórðu deildarlið gegn Chelsea Þjálfari sem mætti Víkingi í fyrra lést í miðjum leik Umboðsmaður hótaði leikmanni með byssu O'Neil tekur ekki við Úlfunum á ný Emilía opnaði markareikninginn gegn Ingibjörgu Fyrsti sigur í hús hjá Genoa Yfirburðir Sunderland dugðu ekki til sigurs Segir Wirtz enn vera að venjast leikjaálaginu Spence og van de Ven báðust afsökunar Telja United mun líklegra til að enda í sjöunda en öðru sæti Rekinn eftir aðeins fimm mánuði í starfi Leitin heldur áfram og Lúðvík leysir af Fanndís hefur ekkert heyrt frá Val og íhugar að hætta Ósammála um Gyökeres: „Hefðirðu verið ánægður með fjögur mörk?“ Eigandi Forest býður fram aðstoð eftir stunguárásina Gæti tekið við Úlfunum ellefu mánuðum eftir að hafa verið rekinn frá þeim Sjáðu mörkin úr kærkomnum sigri West Ham og tvennu Haalands Van Dijk frábiður sér letilega gagnrýni Rooneys Segir allt tal um leiðinlegan fótbolta hjá Arsenal heimskulegt Guardiola segir að dómararnir hafi verið á móti City í áratug Sjá meira