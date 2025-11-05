Alvöru kósýkvöld með frábærum afsláttum, gleði og góðri stemningu Vogue fyrir heimilið 5. nóvember 2025 11:40 „Við viljum skapa hlýlega og notalega stemmingu fyrir viðskiptavini okkar þar sem hægt er að slaka á og undirbúa sig fyrir jólin í rólegheitum,“ segir Andrea Valdimarsdóttir, rekstrarstjóri Vogue fyrir heimilið sem heldur kósýkvöld í kvöld. Kósýkvöld Vogue verður haldið miðvikudagskvöldið 5. nóvember í versluninni Vogue fyrir heimilið, Síðumúla 30 í Reykjavík og á Glerártorgi á Akureyri. Gleðin stendur yfir frá kl. 18 til 21 og verður boðið upp á frábæra afslætti af næstum öllum vörum, happdrætti, lifandi tónlist og léttar veitingar. Þetta er fullkomið tækifæri til að byrja á jólagjafainnkaupunum eða einfaldlega til að fá innblástur og skapa hlýju og notalegheit fyrir veturinn heima. „Kósýkvöld Vogue er mjög einstakt kvöld fyrir okkur,“ segir Andrea Valdimarsdóttir, rekstrarstjóri verslunarinnar. „Þetta er í fyrsta skipti sem við höldum svona viðburð og við viljum skapa hlýlega og notalega stemmingu fyrir viðskiptavini okkar þar sem hægt er að slaka á og undirbúa sig fyrir jólin í rólegheitum.“ Hún segir markmiðið vera að skapa notalegt hlé frá daglegu amstri og leyfa fólki að njóta áður en jólastressið tekur við. „Þannig er kósýkvöldi Vogue ætlað öllum sem vilja njóta góðra gæða, fallegra muna og vinalegrar stemmingar, hvort sem markmiðið er að gleðja einhvern með fallegri gjöf eða gera heimilið sitt enn notalegra fyrir hátíðarnar.“ Víðtæk og djúp sérþekking Vogue fyrir heimilið býður upp á fjölbreytt úrval af vörum eins og húsgögn, rúm og dýnur, ýmsa gjafavöru og gluggatjöld svo nokkrir vöruflokkar séu taldir upp. „Það má segja að helsta sérsvið okkar sé hversu mikið úrval við bjóðum upp á og hvað starfsfólk okkar býr yfir víðtækri og djúpri sérþekkingu. Þótt við bjóðum upp á mjög fjölbreytt úrval er hver deild og vara byggð á áratuga reynslu og sérhæfingu.“ Vogue fyrir heimilið er byggt á traustum grunni fimm gamalgróinna fyrirtækja sem öll voru leiðandi á sínu sviði. „Þessi sameiginlegi grunnur þýðir að við höfum sterkan faglegan bakgrunn í textíl og vefnaðarvöru, svampi, rúm- og dýnuframleiðslu auk gluggatjaldalausna. Við framleiðum enn í dag stóran hluta af vörunum okkar á Íslandi, allt frá heilsudýnum og rúmum til gluggatjalda og sérlausna.“ Þannig gnæfir engin ein deild yfir aðra heldur tryggir breið þekking og sérsvið starfsfólks að verslunin getur boðið heildstæða ráðgjöf og einstaklingsmiðaðar lausnir. „Hvort sem fólk er að leita að réttu rúmi, sérsaumuðum gluggatjöldum, völdum húsgögnum eða smáatriðum sem gera heimilið hlýlegt og persónulegt, þá erum við með sérfræðinga í hverju horni og leggjum áherslu á gæði, þjónustu og íslenska framleiðslu.“ Skemmtilegar nýjungar í vetur Vogue fyrir heimilið er stöðugt að þróast og bæta við nýjum og spennandi vörum. Í tilefni af 75 ára afmæli Vogue (Lystadún-Snæland) kynnir fyrirtækið með stolti tvær nýjar rúmalínur sem endurspegla íslenska hönnun, gæði og handverk. Andrea segist ótrúlega spennt fyrir nýju rúmalínunni og verða rúmin í boði á sérstöku afmælistilboði næsta árið. „Annars vegar verðum við með Vogue rúm sem eru hönnuð af okkur og bera dýnurnar nöfn íslenskra fjalla. Hún byggir á íslensku hugviti og framleiðslu, en er jafnframt unnin eftir amerískri fyrirmynd sem tryggir einstök þægindi og stuðning. Einn helsti kostur Vogue rúmanna er rennilásinn á yfirdýnunni sem er áföst við rúmið. Þessi hönnun gerir viðskiptavinum kleift að breyta stífleika dýnunnar eftir þörfum og auka þannig endingartíma rúmsins, þar sem yfirdýnan er sá hluti sem slitnar mest.“ Andrea segist jafnframt vera afar stolt af því verði sem þau geta boðið þessi rúm á. „Vogue íslenska fjallalínan samanstendur af sjö mismunandi rúmum þannig allir ættu að geta fundið dýnu við sitt hæfi.” Hins vegar kynnir verslunin til sögunnar nýju rúmalínuna Dís, sem er hönnuð og framleidd af Vogue eftir skandinavískri fyrirmynd, þar sem einfaldleiki og gæði eru í fyrirrúmi. „Þar er hver dýna klæðskerasniðin eftir óskum viðskiptavinarins og í sömu dýnunni er hægt að velja mismunandi stífleika. Þetta þýðir að tveir einstaklingar sem deila rúmi geta haft hvor sinn stífleikann án þess að skerða þægindi hins.“ Dís rúmin eru eingöngu unnin úr efnum sem uppfylla Okotex eða Greenguard-vottun, sem tryggir hreint og öruggt svefnumhverfi. Dýnuverið er með rennilás sem gerir auðvelt að fjarlægja það, þvo eða breyta stífleika eftir þörfum. „Viðskiptavinir geta valið úr sextán litum og sex mismunandi höfðagöflum, þannig að hver og einn getur hannað sitt eigið rúm, nákvæmlega eftir sínu höfði.“ Persónuleg og hlý þjónustu og faglega ráðgjöf. Ólíkt mörgum sambærilegum verslunum framleiðir Vogue fyrir heimilið stóran hluta af vörunum sínum á Íslandi. „Þannig erum við með eigin saumastofu og trésmíða -og svampskurðarverkstæði í Síðumúla sem gerir okkur kleift að bjóða upp á sérsniðnar, vandaðar lausnir fyrir hvern viðskiptavin. Við framleiðum m.a. heilsudýnur, rúmbotna og rúmgafla eftir máli úr fyrsta flokks hráefnum. Einnig framleiðum við sessur og dýnur í öllum stærðum, m.a. fyrir hjólhýsi og barnarúm sem eru hannaðar með þægindi og endingargæði að leiðarljósi.“ Þá framleiðir verslunin einnig gardínur og gluggatjaldalausnir sem eru að mestu leyti framleiddar hér á landi eftir nákvæmum óskum hvers viðskiptavinar. „Við bjóðum upp á mjög mikið úrval efna og lita, sem tryggir bæði gæði, fjölbreytni og fullkomna aðlögun að hverju heimili.“ Hún segir íslensku framleiðsluna gera þeim kleift að vera bæði sveigjanleg og ábyrg. „Hún tryggir styttri boðleiðir, meiri gæðastjórnun og það að við getum brugðist hratt við séróskum. Einnig styður hún líka við íslenska hönnun og handverk sem okkur þykir mikilvægt að varðveita.“ Starfsfólk verslunarinnar leggur sig síðan ávallt fram um að veit persónulega og hlýja þjónustu og faglega ráðgjöf. „Markmiðið er alltaf að finna bestu lausnina fyrir hvert heimili og hverja fjölskyldu, þannig að hvert rými endurspegli þarfir, stíl og lífsstíl þeirra sem þar búa.“ Notendavænn og þægilegur vefur Vefverslun Vogue fyrir heimlið er mjög vel skipulögð og aðlaðandi enda skiptir það miklu máli til að þjónusta viðskiptavini. „Hún gerir viðskiptavinum kleift að skoða vörurnar okkar í ró og næði heima hjá sér, fá innblástur og versla á þeim tíma sem þeim hentar. Margir kjósa í dag að versla á netinu, þess vegna höfum við lagt mikla vinnu í að gera síðuna okkar notendavæna, fallega og þægilega í notkun. Einnig viljum við að fólk upplifi sömu gæði og þjónustu á netinu og þegar það kemur til okkar í verslunina, að það sé auðvelt að finna réttu vöruna, fá réttar upplýsingar og finna innblástur." 