Stíga ekki inn í Intra-málið í bili
Lillý Valgerður Pétursdóttir skrifar
3. nóvember 2025 13:59

Sigríður Björk Guðjónsdóttir ríkislögreglustjóri hefur til 5. nóvember að skila gögnum um Intra-málið til dómsmálaráðuneytisins. Vísir

Stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd Alþingis telur ekki tímabært að fjalla um mál embættis Ríkislögreglustjóra. Greiðslur til ráðgjafafyrirtækis um margra ára skeið sem nema um 160 milljónum hafa mikið verið í umræðunni síðustu daga.

Nefndin ræddi málið á óformlegum nótum í morgun og formaður hennar, Vilhjálmur Árnason, bendir á að dómsmálaráðuneytið sé nú þegar með málið til skoðunar og Ríkisendurskoðun einnig.

„Okkur þykir málið alvarlegt miðað við það sem við höfum séð um það í fjölmiðlum," segir Vilhjálmur.

Nefndin eigi fyrst og fremst að hafa eftirlit með störfum ráðherra. „Nú hefur ráðherra upplýst að hún sé með málið til skoðunar og kallað eftir upplýsingum frá ríkislögreglustjóra. Einnig erríkisendurskoðunn með þetta mál til skoðunar þ.a. við myndum ekki vera að flýta fyrir niðurstöðu þessa máls með því að stíga inn í það á þessum tímapunkti."

Nefndin hafi lengi rætt um hvernigeftirlitit með fjármunum ríkisins sé háttað, hvort sóun sé í kerfinu og rétt farið með opinbert fjármagn.

„Við höfum áður lýst yfir miklum áhyggjum af stöðu þeirra mála og haft áhyggjur af því að einmitt svona má,l eins og þetta mál lítur ú,t sé víðar í kerfinu," segir Vilhjálmur.

Það hafi verið rætt við fulltrúa fjármálaráðuneytisins á fundinum og ekki í fyrsta skipti. Mikilvægt sé að ábyrgðarkeðjan sé skýr en einnig að nýta mælaborð og ýmis kerfi innan fjársýslukerfa ríkissjóðs til að flagga ef eitthvað óeðlilegt er um að vera.

„Fjármálaráðuneytið og fjársýslan hafa upplýst að þau séu á fullu að þróa svona kerfi," segir Vilhjálmur.

Umhverfisráðuneytið hafi þróaðslíkt tól, Ráðhildur, og slík tól séu í mikilli þróun innan kerfisins.

„Þetta er í mikilli þróun innankerfisinss sem betur fer. Við munum fylgja því stíft eftir að það gerist hratt og örugglega. Það er aldrei fyrirgefanlegt ef farið er illa með krónur frá okkur skattgreiðendum."

Fylgst verði með vinnu ráðuneytisins í málinu.