Aðalmeðferð í Súlunesmálinu frestað Kolbeinn Tumi Daðason skrifar 3. nóvember 2025 10:39 Vettvangurinn er þetta einbýlishús við Súlunes á Arnarnesinu í Garðabæ. Vísir/Bjarni Einarsson Fresta þurfti aðalmeðferð í Súlunesmálinu svonefnda um rúmar tvær vikur vegna anna hjá réttarmeinafræðingi og skipuðum sérfræðidómara við málið. Sá er búsettur erlendis og átti ekki heimangengt á upphaflega skipulögðum tíma. Margrét Halla Hansdóttir Löf er ákærð fyrir að hafa orðið föður sínum að bana og gera tilraun til að bana móður sinni á heimili fjölskyldunnar í Súlunesi í Garðabæ í apríl síðastliðnum. Margrét Halla neitar sök. Til stóð að aðalmeðferð hæfist í dag og tæki í það minnsta tvo daga. Karl Ingi Vilbergsson varahéraðssaksóknari sem sækir málið sagði í samtali við Vísi í september að dómur í málinu yrði fjölskipaður þar sem tveir embættisdómarar og einn sérfræðingur úr læknisfræði dæmdu í málinu. Leit að slíkum sérfræðingi stæði yfir. Samkvæmt heimildum fréttastofu mun Þóra Steinunn Steffensen réttarmeinafræðingur gegna hlutverki sérfræðimenntaða dómarans. Hún er búsett erlendis og gat ekki mætt á tíma sem hafði verið ákvarðaður. Fyrir vikið var aðalmeðferðinni frestað og er reiknað með að hún hefjist 19. nóvember. Reiknað er með því að þinghald í málinu verði lokað. Verjandi Margrétar Höllu og sömuleiðis réttargæslumaður móður hennar munu hafa farið fram á það og saksóknari ekki hreyft við mótmælum. Málið þykir afar viðkvæmt en Margrét Halla er eina barn móður sinnar. Eins og áður hefur verið greint frá er Margrét grunuð um að hafa í aðdraganda andláts föður hennar beitt foreldra sína ofbeldi í um tíu klukkustundir. Þá er hún sökuð um að hafa beitt þau margvíslegu ofbeldi mánuðina á undan. Grunuð um manndráp við Súlunes Dómsmál Lögreglumál Garðabær