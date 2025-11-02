„Haaland er þetta góður“ Runólfur Trausti Þórhallsson skrifar 2. nóvember 2025 21:01 Andoni Iraola og hans menn áttu engin svör gegn Erling Haaland. EPA/ADAM VAUGHAN Andoni Iraola, þjálfari Bournemouth í ensku úrvalsdeildinni, hrósaði norska framherjanum Erling Haaland í hástert eftir að hann skoraði tvennu í 3-1 sigri Manchester City í leik liðanna. „Til að fá eitthvað úr leikjum sem þessu þarftu eitthvað sérstakt. Í fyrri hálfleik náðum við að pressa eins og við gerum alltaf. Þeir komust gerðu mjög vel til að komast á bakvið okkur í fyrstu tveimur mörkunum. Við verðum að lifa með því að þegar við spilum eins og við spilum þá getur manni verið refsað. Ég er almennt ánægður með frammistöðuna.“ „Haaland er þetta góður. Hann er að spila frábærlega og með þessi svæði þá er erfitt að verjast. Við vildum ekki breyta leikstíl okkar og hann refsaði okkur í tvígang. Tímasetningin var ekki til staðar hjá miðvörðum okkar.“ „Við byrjuðum nokkuð vel. Börðumst og náðum að jafna leikinn í 1-1 en svo áttu þeir fallegt augnablik. Í síðari hálfleik stýrðum við leiknum ef til vill meira, spiluðum vel og fengum tvö færi.“ „Nú eigum við annan erfiðan leik [gegn Aston Villa á sunnudaginn kemur]. Enska úrvalsdeildin er kröfuhörð og allt er mjög jafnt.“ Bournemouth er líkt og Liverpool með 18 stig, stigi á eftir Man City í 2. sætinu og stigi á undan Tottenham Hotspur, Chelsea, Sunderland og Manchester United. Fótbolti Enski boltinn Mest lesið Kærastan tók eftir því að eitthvað var að Handbolti Uppgjörið: Þýskaland - Ísland 29-31 | Svöruðu skellinum með frábærum sigri Handbolti Vara við því að „töfradrykkur“ Haaland geti valdið matareitrun Enski boltinn „Það verður hundleiðinlegt að spila við Val“ Íslenski boltinn Leggur til breytingar og vill að fótboltinn læri af handboltanum Fótbolti Annað tap spútnikliðsins kom í Manchester Enski boltinn Úlfarnir ráku Pereira Enski boltinn Verður besta sjöþrautakona Íslands villiköttur eða bolabítur? Sport Tóku símana af stelpunum alla keppnisferðina Golf Hermann tekinn við Val Íslenski boltinn Fleiri fréttir Annað tap spútnikliðsins kom í Manchester Loksins West Ham-sigur í London Úlfarnir ráku Pereira Engin klipping á næstunni: Miður sín en með augun á 8. desember Vara við því að „töfradrykkur“ Haaland geti valdið matareitrun Liverpool loks á sigurbraut á ný Pedro afgreiddi Tottenham Arsenal með sjö stiga forystu á toppnum Andri Lucas í beinni í Doc Zone: „Við setjum hann í skeytin“ Amad bjargaði stigi fyrir United Andri Lucas var kóngurinn á King Power í dag Liverpool féll síðast þegar liðið tapaði fimm í röð „Ég er ekki Schmeichel í dulargervi“ Arne Slot: „Þetta er síðasta spurningin sem ég átti von á“ Segir sönginn um Jota á tuttugustu mínútu hafa áhrif á leik Liverpool Haaland fór sem Jókerinn að versla bleyjur Fullkomin þrenna kom Lampard úr sjöunda himni Jóladagskráin klár: Hefðin brotin og aðeins einn leikur annan í jólum Sjáðu besta liðið í föstum leikatriðum leika listir sínar Barcelona skuldar mest en Tottenham er númer tvö Mikilvægt fyrir United að hamra járnið meðan það er heitt Félagið í greiðslustöðvun en borgaði öll laun degi fyrr Skortir Liverpool breidd þrátt fyrir gríðarleg fjárútlát síðasta sumar? Hetja Englands á EM sleit krossband Lofar frekari fjárfestingum Fantasýn: „Þessi vörn er eitthvað skrímsli“ Scholes hættir og setur einhverfan son sinn í fyrsta sætið Carrick í einkaviðtali: Sigurinn á Anfield stór stund fyrir Man. Utd Hefur spilað 16 mínútur og fengið tvö rauð spjöld Slot: Engin auka pressa við þetta tap Sjá meira