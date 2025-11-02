Samtök iðnaðarins segja útlitið hjá byggingariðnaðnum vera svart í kjölfar dóms Hæstaréttar í vaxtamálinu svokallaða. Söguleg óvissa grafi undan markaðnum. Hver dagur skipti máli í núverandi ástandi sem er ekki hægt að lifa við til lengri tíma.
Fyrirferð Ríkisútvarpsins á auglýsingamarkaði er minni en umræðan bendir oft til, að mati stjórnarformanns RÚV. Hann segir þó að draga mætti úr áfergju félagsins, sem keppi við einkarekna miðla á þeim markaði.
Fulltrúar verslunar og þjónustu hvetja stjórnvöld til að grípa til ráðstafana til að tryggja rekstur kjörbúða í minni bæjarstæðum á landsbyggðinni. Um félagslegt byggðarmál sé að ræða. Án þessar grunnþjónustu sé hætta á að ákveðnir staðir þrífist ekki.
Íslensku sauðkindinni hefur fækkað um hundrað þúsund á síðustu tíu árum. Formanni stjórnar sauðfjárbænda líst ekki á blikuna, og segir nauðsynlegt að fjölga kindum af miklum krafti.
