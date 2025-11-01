Formaður Félags fasteignasala segist aldrei hafa upplifað aðra eins óvissu og ríkir nú á fasteignamarkaði í kjölfar dóms í vaxtamálinu svokallaða. Hver dagur og vika sem líði í óvissu hafi neikvæð áhrif á markaðinn til lengri tíma.
Gervigreindarsmjaður er raunverulegt vandamál að mati vísindamanna. Forrit eigi það til að taka undir ranghugmyndir notenda en dósent í tölvunarfræði segir of snemmt að segja til um hvort það geti leitt til svokallaðs gervigreindargeðrofs.
Mikill hugur er í eigendum frístundahúsa í Grímsnes- og Grafningshreppi, sem komu saman á fundi í dag til að undirbúa málefnaskrá vegna sveitarstjórnarkosninganna í vor þar sem lögð verður áhersla á bætta þjónustu, fjölbreyttra búsetuform og náttúruvernd.
Við hittum mann sem keypti fágætan verðlaunahönnunarstól í Góða hirðinum, og þorir varla að setjast í hann. Svo verðum við í beinni frá eins konar draugalistahúsi á þessum öðrum degi hrekkjavöku, ef svo má að orði komast, og hittum hressa karla sem hittast alla virka og skera út listaverk.
Í sportinu verður farið vel yfir enska boltann, þar sem einn fulltrúi Íslendinga er í miklu stuði, auk þess sem körfuboltinn á sinn sess.
