Láta forræðishyggju hinna fullorðnu ekki fipa sig Eiður Þór Árnason og Smári Jökull Jónsson skrifa 31. október 2025 23:56 Það var mikið líf í Fossvogsskóla í kvöld. Sýn Í dag fór fram hrekkjavaka og var henni fagnað víða þar sem börn klæða sig í búninga og ganga í hús í leit að sælgæti. Veðurspá setti áætlanir úr skorðum en veðrið truflaði ekki krakkana á hrekkjavökuballi í Fossvogi í Reykjavík. Það var vissulega blautt og hált utandyra og af þeim aðstæðum var ákveðið í ýmsum hverfum og bæjarfélögum að bíða með það að leyfa börnum að ganga í hús og betla nammi þar til um helgina. Tóku krakkar misjafnlega í þetta þar sem hefð er fyrir því að halda upp á þennan sið þann 31. október. Því eru dæmi um að börn hafi samt sem áður gengið í hús í Fossvogi og sótt sitt góðgæti. Fjörið var allsráðandi á hrekkjavökuballinu í Fossvogsskóla í kvöld og mátti þar sjá krakka bregða sér í allra kvikinda líki, þeirra á meðal banana og illa farinnar dúkku. Viðmælendur fréttastofu tóku ekki illa í það að fresta nammigöngunni fram á morgundag en hún væri jú eitt það skemmtilegasta við daginn. „Mér fannst það ekki það slæmt því þá get ég mætt á ballið og farið að sníkja á morgun,“ sagði Elma í kvöldfréttum Sýnar. Hvað eruð þið að vonast til að fá mikið nammi á morgun? „Rosa mikið. Bara eins mikið og hægt er,“ sagði Lára Berglind. Því er ljóst að fjörinu er hvergi nærri lokið hjá ógnvænlegu krökkunum í Fossvogsskóla. Reykjavík Hrekkjavaka Mest lesið Telur Sweeney hafa verið blekkta í kjólinn Tíska og hönnun Ískyggilega líkur ofurfyrirsætu: „Ég er með píku“ Lífið „Get ekki gengið óstudd og framundan er mikil endurhæfing“ Lífið Steingleymdi að taka niður sólgleraugun Lífið Atli Steinn fann ástina á ný Lífið Lét flúra brúðkaupsdaginn á sig en gerði mistök Lífið Már Gunnars genginn út Lífið Hrekkjavökubúningar sem er best að forðast Menning Vaktin: Sjónvarpsmenn verðlauna hver annan á ný Bíó og sjónvarp „Síðasta flugtak“ Play í Gamla bíói Lífið Fleiri fréttir Láta forræðishyggju hinna fullorðnu ekki fipa sig Heillandi raðhús Evu Maríu og Trausta til sölu Nýr skemmti- og spjallþáttur á Sýn Fundin eftir sjö vikur á vergangi: „Takk hver sem þú ert“ Fresta hrekkjavöku til að tryggja öryggi lítilla skrímsla Stjörnurnar skinu skært á sögulegum sjónvarpsverðlaunum Atli Steinn fann ástina á ný „Síðasta flugtak“ Play í Gamla bíói Már Gunnars genginn út Verk Þórdísar Erlu munu prýða auglýsingaskilti borgarinnar Steingleymdi að taka niður sólgleraugun Hvenær má byrja að spila jólalög? Stílhrein og stílíseruð útsýnisíbúð við Heiðmörk Ískyggilega líkur ofurfyrirsætu: „Ég er með píku“ „Get ekki gengið óstudd og framundan er mikil endurhæfing“ Ótrúlegur bílskúr Hönnu Rúnar: „Hvar ertu?“ Lét flúra brúðkaupsdaginn á sig en gerði mistök Sviti, mjólk og hóstakast eftir að hafa manað hvor annan Yfir 170 góðgerðafélög hlutu styrk í áheitasöfnun Reykjavíkurmaraþons Sigurjón og Sóley gjörbreyttu eldhúsinu með einstakri útkomu „Alvöru“ jólasveinn gisti á Hótel Rangá Fasteignasalar og ofurskvísur í Októberfest stemningu Eitt glæsilegasta hús Reykjavíkur til sölu „Þetta er það fallegasta sem einhver hefur sagt um mig“ Hvað þýðir „six-seven“? Smáforrit til að deila heimilisverkum: „Fæ þrjú stig fyrir að þurrka af á heimilinu“ Kynslóðabilið kom í ljós þegar umræðan beindist að blautbolakeppni Ljúffengar banana- og kakóbollakökur í nestisboxið Troðningur á yfirfullri opnun: „Þetta var svolítið kreisí“ Pétur Kr. og Ingibjörg selja 270 fermetra eign við Ægisíðu Sjá meira