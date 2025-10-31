Kóngarnir í Færeyjum: Töpuðu ekki leik allt tímabilið Sindri Sverrisson skrifar 31. október 2025 23:12 Leikmenn KÍ fögnuðu vel og innilega í kvöld eftir að hafa orðið tvöfaldir meistarar. Skjáskot/@klaksvikaritrottarfelag Leikmenn KÍ frá Klakksvík í Færeyjum tryggðu sér í kvöld bikarmeistaratitilinn og eru þar með tvöfaldir meistarar. Það sem gerir afrek þeirra enn merkara er að þeir töpuðu ekki einum einasta leik í færeyska fótboltanum í ár. KÍ vann Víking 2-0 í bikarúrslitaleiknum í kvöld þar sem Mads Boe Mikkelsen og Páll Klettskarð skoruðu mörkin. Þar með var tímabilið fullkomnað. Liðið hafði nefnilega áður unnið Betri deildina án þess að tapa leik, í 27 umferðum. Liðið hlaut 73 stig eftir að hafa unnið 23 leiki og gert fjögur jafntefli, og endað níu stigum á undan HB Þórshöfn. View this post on Instagram A post shared by KÍ - Klaksvíkar Ítróttarfelag (@klaksvikaritrottarfelag) KÍ komst einnig í gegnum fyrstu tvær umferðirnar í undankeppni Sambandsdeildar Evrópu og tapaði ekki leik í þeim einvígum en í 3. umferðinni kom eina tap liðsins á árinu, gegn hvítrússneska liðinu Neman Grodno í Szeged í Ungverjalandi. KÍ hafði unnið fyrri leikinn á heimavelli 2-0 en fékk á sig tvö mörk á síðustu tíu mínútunum í Szeged og tapaði í kjölfarið í vítaspyrnukeppni og féll úr leik. Í þessu sigursæla liði KÍ eru að minnsta kosti þrír leikmenn sem spilað hafa með íslenskum liðum. Framherjinn Patrik Johannesen lék með Keflavík og Breiðabliki þar til hann fór til KÍ síðasta vetur, og hann skoraði 11 mörk í færeysku deildinni í ár. Hallur Hansson var hjá KR sumarið 2022 en meiddist svo illa um haustið og fór í kjölfarið til KÍ. René Joensen var svo hjá Grindavík og spilaði með liðinu á árunum 2017-19. Færeyski boltinn Mest lesið Tindastóll - Stjarnan 96-95 | Ótrúlegur endir á Króknum Körfubolti Grafalvarleg staða: „Þurfum að fara í sársaukafullar aðgerðir“ Handbolti Uppgjörið: Þýskaland - Ísland 42-31 | Þrot í Þýskalandi Handbolti Bíll Shaquille O'Neal enn ófundinn Körfubolti „Hefði séð eftir því alla ævi“ Íslenski boltinn Ógeðslega erfitt og ógeðslega vont en brosir oft í viku á eftir Sport Fram þvertekur fyrir metnaðarleysi og leitar að nýjum þjálfurum Íslenski boltinn Líður alltaf yfir hana þegar hún kemur í mark Sport Einkunnir Íslands: Þrjár heitastar í frostinu Fótbolti „Nú er nóg komið“ Fótbolti Fleiri fréttir Kóngarnir í Færeyjum: Töpuðu ekki leik allt tímabilið Haaland fór sem Jókerinn að versla bleyjur Fullkomin þrenna kom Lampard úr sjöunda himni Jóladagskráin klár: Hefðin brotin og aðeins einn leikur annan í jólum Sandra hélt áfram að fagna eftir landsleikina Ísland fær eitt lakara lið í sinn riðil Sjáðu besta liðið í föstum leikatriðum leika listir sínar Barcelona skuldar mest en Tottenham er númer tvö Tölur úr Bestu: Bjartur Bjarmi fór í flestar tæklingar af öllum Gísli semur við Skagamenn Óskar Smári tekur við Stjörnunni Mikilvægt fyrir United að hamra járnið meðan það er heitt Félagið í greiðslustöðvun en borgaði öll laun degi fyrr Bretinn ráðinn tæknilegur ráðgjafi hjá Val Fram þvertekur fyrir metnaðarleysi og leitar að nýjum þjálfurum Nýr þjálfari Juventus er með Napoli-húðflúr „Nú er nóg komið“ Skortir Liverpool breidd þrátt fyrir gríðarleg fjárútlát síðasta sumar? Sádar eru ekki að fara að byggja HM-leikvang ofan á skýjakljúfi Hetja Englands á EM sleit krossband Lofar frekari fjárfestingum Juventus ræður Spalletti út tímabilið Meistaradeildin skiptir um bjór og Heineken snýr sér að padel Aron Einar kominn á toppinn Tölur úr Bestu: Hallgrímur Mar bjó til langflest færi Fantasýn: „Þessi vörn er eitthvað skrímsli“ Scholes hættir og setur einhverfan son sinn í fyrsta sætið Rúmar tvær milljónir í boði ef þú finnur hundinn hans Aarons Ramsey Carrick í einkaviðtali: Sigurinn á Anfield stór stund fyrir Man. Utd Hefur spilað 16 mínútur og fengið tvö rauð spjöld Sjá meira