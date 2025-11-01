Að minnsta kosti 30 eru látnir eftir að fellibylurinn Melissa gekk yfir Jamaíka á þriðjudag og óttast er að tala látinna eigi eftir að hækka. Árið 1951 lést íslensk kona í fellibyl á eyjunni en hún skrifaði fjölda bréfa til fjölskyldu sinnar hér á landi og það síðasta degi áður en óveðrið skall á.
Fellibylurinn Melissa olli fordæmalausri eyðileggingu á Jamaíka þegar hann gekk yfir á þriðjudag. Að minnsta kosti þrjátíu eru látnir en fellibylurinn er einn sá öflugasti í sögunni og mældist meðalvindhraði 82 metrar á sekúndu þegar mest var. Óttast er að tala látinna muni hækka á næstu vikum en mörg samfélög eru enn einangruð.
Þetta er ekki í fyrsta sinn sem fellibylur veldur skemmdum og dauðsföllum á Jamaíka. Árið 1951 gekk fellibylurinn Charlie yfir eyjuna en hann kostaði yfir 150 manns lífið.
Ein þeirra sem lést þá var íslenska konan Ragna Fossberg Craven sem var búsett á Jamaíka ásamt breskum eiginmanni sínum og fimm ára dóttur þeirra Helgu Freyju.
„Þau voru bæði ævintýrafólk þannig að þau enda á Jamaíka með sportrekstur, svona sportklúbbur þar sem voru bátar og skemmtilegt,“ sagði Ragna Fossberg í viðtali í kvöldfréttum Sýnar en Ragna eldri var móðursystir hennar.
Ragna segir að fjölskyldan hafi fengið úrklippur úr dagblöðum þar sem fréttir voru sagðar af atburðinum.
„Þeim var boðið að færa sig en gerðu það ekki því þau voru í hlöðnu húsi og héldu að það myndi ekki fara en það hrundi ofan á þau. Hún finnst með sitt barn og eitt svart barn í örmunum þannig að þau létust fjögur þarna.“
Hún segir fréttir af fellibylnum sem gekk yfir í vikunni rifja upp minningar frá ferð sinni og móður sinnar til Jamaíka árið 2000 og þá hitti hún 90 ára gamlan mann sem var sá síðasti til að sjá frænku hennar og fjölskyldu á lífi. Hann fór yfir til fjölskyldunnar kvöldið fyrir fellibylinn og var sá sem bauð þeim að færa sig í annað hús.
Þá á Ragna safn bréfa sem frænka hennar sendi til fjölskyldunnar á Íslandi. Hún hefur passað upp á bréfin og útbúið úrklippubók með myndum frá ferð hennar og móður hennar sem og blaðagreinum sem segja frá atburðinum.
„Síðasta bréfið er bara deginum áður og kemur svo til landsins. Það voru ekki símar og stabílar ferðir og þetta bréf var svolítið lengi á leiðinni, það var bara skrifað daginn áður,“ sagði Ragna að lokum.