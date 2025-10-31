Gottlieb Konráðsson, Gotti mokari, segir betur þurfa að skipuleggja snjómokstur á höfuðborgarsvæðinu. Hann telur að of mikið salt sé notað á göturnar á meðan snjói. Það eigi að geyma það þar til enginn skafrenningur er og snjókoma. Þannig virki saltið best. Gottlieb var til viðtals um snjómokstur í Bítinu á Bylgjunni. Hann mokar til dæmis á Hellisheiðinni.
Hjalti Guðmundsson, skrifstofustjóri borgarlandsins, sagði í viðtali við Reykjavík síðdegis í gær að snjómokstur í Reykjavík hefði verið ófullnægjandi, til dæmis vegna nýrra verktaka.
Hjalti sagði í viðtalinu að klakabakkarnir sem hafa verið fastir á götunum hafi myndast vegna þess að snjómoksturtæki hafi farið yfir og mokað en svo hafi haldið áfram að snjóa og bílar farið að aka yfir og þjappa þeim snjó sem var að kyngja niður. Þegar snjómoksturtækin hafi svo verið komin aftur hafi þau ráðið illa við snjóinn sem var þá þjappaður niður. Hjalti var einnig til viðtals í kvöldfréttum Sýnar um sama mál.
Gottlieb er reyndur snjómokstursmaður og hefur mokað fyrir norðan, í Reykjavík og á Hellisheiðinni. Gottlieb, eða Gotti eins og hann er kallaður, segir um þetta viðtal að Hjalti hafi, eins og aðrir „toppar í Reykjavík“ reynt að fela sig bakvið „litla manninn“ eða snjómoksturmennina.
Hjalti hafi verið að reyna að afsaka stöðuna. Hann segir snjómoksturmennina almennt fína og reyna að gera sitt besta en það sé einn og einn sem ekki vinni nægilega vel. Sem dæmi þyki honum undarlegt að snjómoksturmaður í Seiðakvísl í Árbæ hafi skilið eftir 20 til 30 metra í botnlanganum. Rætt var við íbúa í kvöldfréttunum í gær sem hafði verið innlyksa í þrjá daga því ekki hafði verið mokað.
Hvað varðar klakabunkana á götunum segir Gottlieb að hann hafi enga töfralausn en hans kenning sé sú að það sé saltað of mikið á meðan snjói. Slíkir klakabunkar hafa verið víða á götum höfuðborgarsvæðisins síðustu daga og víða aðstæður afar erfiðar.
„Á meðan þetta er að ganga yfir þá er ausið sama magni af salti á þetta og þetta hleðst bara upp og endar svona, því tækin eru ekki of stór sem eru að taka þetta, nema vörubílarnir sem eru með tönn,“ segir Gottlieb.
Minni tæki eigi erfitt með að ná alveg niður að götu við slíkar aðstæður.
Gottlieb segir að á Hellisheiði sé það til dæmis þannig að ef frostið eykst og það er skafrenningur þá minnki snjómoksturmenn magnið af salti sem þeir dreifa.
„Svo þegar hættir að skafa og frostið linar þá er allt í lagi að setja salt, þá vinnur saltið best,“ segir hann og að það sé ekki góð lausn að sanda því hann skolist niður í niðurföll. Á þjóðvegum sé gott að sanda brekkur sem verði flughálar.
Gottlieb segir að á Hellisheiði sé reynt að passa að snjórinn verði aldrei svona mikill á Hellisheiði að hann geti fest sig eins og hann hefur gert í Reykjavík. Frá Rauðavatni að Hveragerði eru um 37 kílómetrar, göturnar sem þarf að moka í Reykjavík eru hundruð kílómetrar. Fram hefur komið að tækin sem eru notuð til að moka í Reykjavík séu um 30.
Gottlieb segist ekki hafa svar við því hvernig eigi að leysa þetta, hann myndi þurfa að skoða, en það sé augljóst að það vanti töluvert upp á. Hann segir nauðsynlegt að skafa um leið og byrjar að snjóa svo það verði ekki að klökum, annars sé ekki hægt að keyra göturnar.
Gottlieb var fyrir mörgum árum að moka gangstéttir í Reykjavík og segir að saltmagnið sem hafi verið notað á þeim tíma hafi verið allt of mikið. Hann telur að það megi minnka verulega notkunina og þá sérstaklega á meðan snjóar. Svo megi bæta í.
Ákveðnar reglur gilda víðast hvar um snjómokstur. Gottlieb segir sumar þeirra út úr kú og nefnir að til dæmis megi ekki moka fyrr en snjódýpt er 15 sentímetrar. Hann segir þörf á að reglurnar séu settar í samráði við snjómoksturmennina, það eigi ekki bara að vera skrifstofufólk sem setji slíkar reglur.
Víðáttumikil lægð er nú undan suðurströnd landsins sem veldur hvassri norðaustanátt víða um land, en stormi á Suðausturlandi og á Vestfjörðum og Norðvesturlandi síðdegis og fram á kvöld.
Árni Friðleifsson, aðalvarðstjóri umferðardeildar Lögreglunnar á höfuðborgarsvæðinu, segir stöðuna enn erfiða í umferðinni. Sjálfur fór hann út klukkan sjö í morgun. Hann segir lögreglu svekkta í gær að sjá hversu margir fóru út á vanbúnum bílum í gær.
Snjómoksturstæki hafa unnið að mokstri í alla nótt en þrátt fyrir það er færðin enn nokkuð þung og má búast við að umferðin gangi hægt framan af morgni.