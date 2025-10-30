„Því miður er verklagið þannig“ Rafn Ágúst Ragnarsson skrifar 30. október 2025 23:10 Skrifstofustjóri hjá Reykjavíkurborg segist reikna með því að hægt verði að ljúka mokstri seinni partinn á morgun. Vísir/Samsett Skrifstofustjóri skrifstofu reksturs og umhirðu borgarlands Reykjavíkurborgar, sem er sá hluti embættismannakerfis borgarinnar sem annast snjómokstur, segist reikna með því að mokstri ljúki og götur borgarinnar verði færar seinni partinn á morgun. Þá taki ekki viðaminna verkefni hins vegar við þegar hlýnar í veðri. Hjalti Jóhannes Guðmundsson segir verkefni af þessari stærðargráðu iðulega taka borgina á milli tveggja og fimm daga að leysa. Það er auðvitað óvenjulegt að þurfa að eiga við þvílíkt fannfergi yfirhöfuð, hvað þá í október en það snjóaði næsta stanslaust í tæpan sólarhring og hátt í 50 sentimetrar af snjó safnaðist upp í borginni. Vinnuskilyrði snjómokstursmanna voru því erfið að sögn Hjalta. Saga áttræðs manns sem hefur verið innlyksa á heimili sínu ásamt eiginkonu sinni í rúma þrjá sólarhringa þar sem ekki var lokið við mokstur í götunni var borin undir Hjalta sem harmaði það en sagði verklag borgarinnar staðlað. „Það sem við gerum er að við stingum út úr húsagötum til að taka eins mikið úr húsagötum og við mögulega getum og þá stundum gerum við það þannig að vélarnar fari ekki alveg upp [inn götuna]. En síðan, helst ekki seinna en daginn eftir, förum við og hreinsum upp eftir okkur og gerum þetta almennilega,“ sagði Hjalti en að stinga út er íðorðið sem snjómokstursmenn nota yfir þessa aðferð. Hann segir skrifstofuna reyna að hlusta á ábendingar berist þær og að hún reddi málum í einstaka tilfellum en almennt sé það þannig gert að fyrst sé ein rein ruðin inn götuna sem er svo breikkuð þegar fram líða stundir. Umferðarteppurnar sem einkennt hafa síðustu daga gætu þó haldið áfram þó mokstri ljúki. Um helgina hlánar í borginni með tilheyrandi hálku. Hjalti biðlar til borgarbúa að gæta sín hið ýtrasta og leggja ekki út í ferðir sem það treystir sér ekki til. Reykjavík Snjómokstur Mest lesið Myndskeiðið segi ekki alla söguna Innlent „Þetta verður allt saman stórvarasamt í fyrramálið“ Veður Veðurvaktin: Allt á kafi í snjó á metdegi Veður Reynsluboltum sagt upp í skugga ráðgjafabruðls Innlent Spyr hvort ökumenn myndu keyra á gangandi á götunni Innlent „Alveg brjálaður yfir því að hann sé að hjóla á götunni“ Innlent Karlmaður lést í Bláa lóninu Innlent „Auðvitað slær þetta mig ekki vel“ Innlent Ein hinna reknu segir konunum kastað fyrir ljónin Innlent Útlit fyrir nauman sigur frjálslyndra og fyrsta samkynheigða forsætisráðherra landsins Erlent Fleiri fréttir „Því miður er verklagið þannig“ Opnun Brákarborgar frestað enn á ný Ögmundur Ísak ráðinn til þingflokks Sjálfstæðisflokksins Viðbrögð hjólreiðamannsins að einhverju leyti skiljanleg Fjárhagsstaðan alvarleg hjá ríkislögreglustjóra Formannskosningu Pírata frestað Fastur heima í þrjá daga út af engum mokstri Þurfa mögulega að fresta formannskosningu vegna formgalla Flughálka í kortunum, breytingar hjá bönkunum og formaður Pírata Reyna að lokka íslenska lækna heim Óvenjulegir smáskjálftar reyndust sprengingar Ein hinna reknu segir konunum kastað fyrir ljónin Fylgjast með smáskjálftum við Bláa lónið Kirkjuþing skorar á stjórnvöld að hækka sóknargjald Ósammála ráðherra um að atkvæðajafnvægi sé mannréttindamál Ungir innflytjendur á Íslandi ekki jafn jaðarsettir og í Svíþjóð Leita til UNESCO vegna Vonarskarðs og kæra kynjahalla Aukin verðbólga áhyggjuefni og asahláka í kortunum Spyr hvort ökumenn myndu keyra á gangandi á götunni Séra Flosi Magnússon fallinn frá Að jafnaði tilkynnt um tólf kynferðisbrot í hverri viku Var ofurölvi þegar hann hljóp yfir Reykjanesbraut „Auðvitað slær þetta mig ekki vel“ Fundi slitið án árangurs og nýr ekki boðaður „Fyrstu þrjú árin sem ég var veik voru algjört helvíti“ Vill sjá byggingakrana í Úlfarsárdal á næsta ári Reikna með flughálum vegum Fagnar aðgerðum en telur húsnæðispakkann „fremur rýran“ Úrskurðarnefnd klofin en framkvæmdaleyfi stendur Engar uppsagnir í farvatninu Sjá meira