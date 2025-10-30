Innlent

„Því miður er verk­lagið þannig“

Rafn Ágúst Ragnarsson skrifar
Skrifstofustjóri hjá Reykjavíkurborg segist reikna með því að hægt verði að ljúka mokstri seinni partinn á morgun.
Skrifstofustjóri skrifstofu reksturs og umhirðu borgarlands Reykjavíkurborgar, sem er sá hluti embættismannakerfis borgarinnar sem annast snjómokstur, segist reikna með því að mokstri ljúki og götur borgarinnar verði færar seinni partinn á morgun. Þá taki ekki viðaminna verkefni hins vegar við þegar hlýnar í veðri.

Hjalti Jóhannes Guðmundsson segir verkefni af þessari stærðargráðu iðulega taka borgina á milli tveggja og fimm daga að leysa. Það er auðvitað óvenjulegt að þurfa að eiga við þvílíkt fannfergi yfirhöfuð, hvað þá í október en það snjóaði næsta stanslaust í tæpan sólarhring og hátt í 50 sentimetrar af snjó safnaðist upp í borginni. Vinnuskilyrði snjómokstursmanna voru því erfið að sögn Hjalta.

Saga áttræðs manns sem hefur verið innlyksa á heimili sínu ásamt eiginkonu sinni í rúma þrjá sólarhringa þar sem ekki var lokið við mokstur í götunni var borin undir Hjalta sem harmaði það en sagði verklag borgarinnar staðlað.

„Það sem við gerum er að við stingum út úr húsagötum til að taka eins mikið úr húsagötum og við mögulega getum og þá stundum gerum við það þannig að vélarnar fari ekki alveg upp [inn götuna]. En síðan, helst ekki seinna en daginn eftir, förum við og hreinsum upp eftir okkur og gerum þetta almennilega,“ sagði Hjalti en að stinga út er íðorðið sem snjómokstursmenn nota yfir þessa aðferð.

Hann segir skrifstofuna reyna að hlusta á ábendingar berist þær og að hún reddi málum í einstaka tilfellum en almennt sé það þannig gert að fyrst sé ein rein ruðin inn götuna sem er svo breikkuð þegar fram líða stundir.

Umferðarteppurnar sem einkennt hafa síðustu daga gætu þó haldið áfram þó mokstri ljúki. Um helgina hlánar í borginni með tilheyrandi hálku. Hjalti biðlar til borgarbúa að gæta sín hið ýtrasta og leggja ekki út í ferðir sem það treystir sér ekki til.

