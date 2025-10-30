Þórhildur Sunna Ævarsdóttir, fundarstjóri á aukaaðalfundi Pírata sem nú stendur yfir þar sem til stóð að kjósa formann, segir að vegna formgalla á fundarboði sé óvissa uppi um hvort kosningaaðferðin sé réttu megin við lög Pírata. Verið sé að ræða hvort farið verði í atkvæðagreiðslu eða fundinum frestað.
Þórhildur greindi frá þessu í beinni útsendingu frá fundinum í kvöldfréttum Sýnar, en til stóð að kjósa þar fyrsta formanninn í sögu Pírata.
„Það er verið að ræða hvort við förum í þessa atkvæðagreiðslu eða frestum fundi og tryggjum að þetta sé algjörlega á hreinu fyrir þessar kosningar.“
Um sé að ræða gríðarleg tímamót í sögu Pírata.
„Við höfum aldrei verið með formannsembætti. Okkar stjórn hefur hingað til verið rekstrarlegs eðlis en ekki pólitísk forysta.“
Í framboði til formanns eru Alexandra Briem, borgarfulltrúi, Dóra Björt Guðjónsdóttir, oddviti Pírata í borgarstjórn, og Oktavía Hrund Guðrúnar Jóns varaborgarfulltrúi.
