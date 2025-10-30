Meistaradeildin skiptir um bjór og Heineken snýr sér að padel

Hollenski ölframleiðandinn Heineken tilkynnti í dag að eftir þriggja áratuga samstarf við Meistaradeild Evrópu í fótbolta væri nú ljóst að því myndi ljúka sumarið 2027.
Í tilkynningu frá Heineken segir að tíðindin séu ekki óvænt. Fyrirtækið ætli áfram að vera stoltur styrktaraðili Formúlu 1 og sé nýbúið að gera samning við Premier Padel, mótaröð í padel sem sé íþróttagrein á mikilli uppleið.
Þá ætlar fyrirtækið að nýta vel þau tvö ár sem eftir eru af samstarfinu við Meistaradeildina í fótbolta.
Bandarískir miðlar á borð við AP segja allt útlit fyrir að Budweiser taki við af Heineken sem opinberi Meistaradeildarbjórinn.
Samkvæmt AP er sex ára samningur í bígerð sem mun ná til Meistaradeildarinnar, Evrópudeildarinnar og Sambandsdeildarinnar. Mun hann tryggja UEFA 200 milljónir evra á ári, eða jafnvirði tæplega þrjátíu milljarða króna.