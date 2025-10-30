Norskt almannasamgöngufyrirtæki hefur varað yfirvöld við því að Kínverjar geti fjarstýrt rafmagnsvögnum sem eru notaðir á götum Oslóar. Strætó á höfuðborgarsvæðinu notar sömu kínversku vagnana.
Fjölmiðlar í Noregi hafa undanfarna daga sagt fréttir af niðurstöðum leynilegrar rannsóknar sem Ruter, samlagsfélag um almenningssamgöngur í Osló og nágrenni, gerði á öryggi strætisvagna sinna í sumar.
Þegar tveir vagnar, einn framleiddur í Evrópu en hinn í Kína, voru teknir í sundur kom í ljós að framleiðandi kínverska vagnsins gat tekið hann yfir, þar á meðal stjórn á rafhlöðu og rafmagnsstýribúnaði.
Þannig gæti framleiðandinn hugsanlega stöðvað vagnana eða gert þá ónothæfa. Framleiðandinn gæti þó ekki ekið vögnunum með fjarstýringu.
Almannasamgöngufyrirtækið lét samgönguráðuneyti Noregs vita af niðurstöðunum. Jon-Ivar Nygård, samgönguráðherra, segist ætla að láta vinna ítarlegt áhættumat á notkun almenningsvagna frá löndum sem Noregur á ekki í öryggissamstarfi við.
Norska ríkisútvarpið segir að um það bil 1.350 kínverskir rafdrifnir almenningsvagnar séu skráðir í Noregi, þar af 850 af gerðinni Yutong sem voru rannsakaðir í sumar.
Þegar 140 Yutong-vagnar voru teknir í notkun í Vesturlandi í Noregi í sumar furðaði öryggissérfræðingur frá skóla norska sjóhersins, sig á því að stjórnmálamenn neituðu að hlusta á viðvaranir sérfræðinga í öryggismálum.
Strætó á höfuðborgarsvæðinu rekur tæplega þrjátíu rafvagna samkvæmt upplýsingum frá Strætó.Fyrstu rafvagnarnir voru teknir í notkun árið 2018 en það voru vagnar frá Yutong.
Yutong-vagnar Strætó eru nú fimmtán talsins en tólf til viðbótar eru frá kínverska framleiðandanum CRRC. Til viðbótar reka vertakar Strætó örfáa vagna af gerðinni Higer sem er einnig kínversk.
Norskur sérfræðingur frá Háskólanum í Suðaustur-Noregi sem staddur var á Íslandi fyrr í þessum mánuði sagði fréttastofu Sýnar þá að kínverskur bíll sem er vinsælli í Noregi sendi gögn til Kína stöðugt, óháð því hvort hann væri í gangi eða ekki. Tilefni væri til að varst að erlend ríki gætu nýtt slíka tækni til njósna.
Framleiðendur bílsins hefðu ekki verið hreinskilnir með hvert gögnin væru send. Þeir héldu því fram að þau væru geymd í Evrópu þrátt fyrir að þau væru raunverulega send til Kína.