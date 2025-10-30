Lögregla í Frakklandi hefur handtekið fleiri í tengslum við ránið í Louvre-safninu í París fyrr í mánuðinum. Saksóknari segir að fimm til viðbótar hafi verið handteknir til viðbótar við þá tvo sem voru handteknir á laugardag.
Figaro hefur eftir ónafngreindum heimildarmanni innan lögreglunnar að grunaður höfuðpaur sé í hópi hinna handteknu.
Mennirnir notuðust við stigabíl og brutu rúður til að komast inn á safnið að morgni 19. október síðastliðins. Tveir mannanna voru klæddir eins og starfsmenn í gulum vestum og voru þeir á safninu í um fjórar mínútur áður en þeir flúðu af vettvangi á vespum. Þeir notuðust við slípirokk til að komast að og stela hluta af skartgripasafni Napóleóns.
Síðasta laugardag voru tveir karlmenn - 34 og 39 ára – handteknir á flugvellinum Roissy-Charles-de-Gaulle þegar þeir voru á leið í flug til Alsírs.
Saksóknarinn Laure Beccuau sagði í gær að mennirnir tveir hafi að hluta viðurkennt aðild sína að málinu.
Enn hefur ekki tekist að hafa uppi á skartgripunum en verðmæti þeirra er talið vera um 90 milljónir evra.
Öryggismyndavélar sem vakta áttu svalirnar þar sem skartgripir Napóleons Bonaparte voru til sýnis á Louvre-safninu sneru í ranga átt þegar þjófar létu greipar sópa á sunnudag og hlupu á brott með gripina.
