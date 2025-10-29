Ekið á unga stúlku á Ásbrú

Ekið var á unga stúlku á Grænsásbraut við Skógarbraut á Ásbrú síðdegis í dag, miðvikudag. Lögreglan á Suðurnesjum greinir frá málinu á Facebook en lögreglan leitar nú að foreldrum stúlkunnar.
Í færslu lögreglunnar kemur fram að stúlkan hafi klæðst bleikum snjógalla. Áreksturinn hafi átt sér stað klukkan 15.45.
„Er ökumaður ætlaði að ná tali af stúlkunni hljóp hún í burtu en sagðist vera í lagi,“ skrifar lögreglan.
„Okkur langar mikið til að heyra í stúlkunni eða foreldrum hennar til að kanna hvort hún sé ekki örugglega ómeidd,“ bæta laganna verðir við og biðla til sjónarvotta að hafa samband. Fleira kemur ekki fram.
Veistu meira um málið? Ekki hika við að senda okkur fréttaskot, nafnlaust eða undir nafni, með því að smella hér.