Ekið á unga stúlku á Ásbrú

Agnar Már Másson skrifar
Lögregla leitar stúlkunnar. Mynd úr safni.
Ekið var á unga stúlku á Grænsásbraut við Skógarbraut á Ásbrú síðdegis í dag, miðvikudag. Lögreglan á Suðurnesjum greinir frá málinu á Facebook en lögreglan leitar nú að foreldrum stúlkunnar.

Í færslu lögreglunnar kemur fram að stúlkan hafi klæðst bleikum snjógalla. Áreksturinn hafi átt sér stað klukkan 15.45.

„Er ökumaður ætlaði að ná tali af stúlkunni hljóp hún í burtu en sagðist vera í lagi,“ skrifar lögreglan.

„Okkur langar mikið til að heyra í stúlkunni eða foreldrum hennar til að kanna hvort hún sé ekki örugglega ómeidd,“ bæta laganna verðir við og biðla til sjónarvotta að hafa samband. Fleira kemur ekki fram.

