Ríkisstjórnin ætlar að byggja fjögur þúsund íbúðir í Úlfarsárdal, spýta í hlutdeildarlán og gera róttækar byggingar á byggingarreglugerð. Þetta er meðal þess sem kynnt var í nýjum húsnæðispakka ríkisstjórnarinnar síðdegis.
Fjallað verður um pakkann og rætt við forsætisráðherra í kvöldfréttum. Guðrún Hafsteinsdóttir, formaður Sjálfstæðisflokksins, bregst við í beinni útsendingu.
Dómsmálaráðherra fundaði með ríkislögreglustjóra vegna fjárútláta embættisins til ráðgjafafyrirtækisins Intru snemma í morgun. Engin niðurstaða hlaust á fundinum en ráðuneytið hefur haft fjárútlát embættisins til skoðunar síðan í sumar.
Íbúar á Gasa syrgja mjög eftir að meira en hundrað voru drepin í árásum Ísraelsmanna í nótt og í gær. Ísraelsstjórn segir friðarsamkomulagið aftur hafa tekið gildi. Við fjöllum um ódæðisverk vígasveita RSF í Súdan, þar sem blóðug borgarastyrjöld hefur geisað í mörg ár. Gísli Rafn Ólafsson, framkvæmdastjóri Rauða krossins mætir í myndver og fer yfir þessi mál.
Í íþróttapakkanum heyrum við í Lárusi Orra Sigurðssyni þjálfara ÍA í knattspyrnu en fjölskylda hans þurfti að færa miklar fórnir svo hann gæti tekið við liðinu á miðju sumri.
Og í Íslandi í dag hittum við á þá Fannar Sveinsson, Benedikt Valsson og Sverri Þór Sverrisson, sem eru að fara af stað með skemmtiþáttinn Gott kvöld í nóvember.
