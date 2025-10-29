Þorsteinn breytir engu á milli leikja Óskar Ófeigur Jónsson skrifar 29. október 2025 15:47 Alexandra Jóhannsdóttir og Karólína Lea Vilhjálmsdóttir byrja saman á miðju íslenska landsliðsins eins og oft áður. Þetta verður sextugasti landsleikur Alexöndru og landsleikur númer 59 hjá Karólínu. Getty/Pat Elmont Þorsteinn Halldórsson, þjálfari íslenska kvennalandsliðsins í fótbolta, teflir fram nákvæmlega sama byrjunarliði í dag og í fyrri leiknum á móti Norður-Írlandi í umspili um sæti í A-deild Þjóðadeildarinnar. Leikurinn hefst klukkan 17.00 og fer fram á gervigrasvelli Þróttara. Diljá Ýr Zomers, Amanda Jacobsen Andradóttir, Katla Tryggvadóttir, Agla María Albertsdóttir og Emilía Kiær Ásgeirsdóttir komu allar inn á sem varamenn í síðasta leik en þær byrja allar aftur á bekknum. Íslenska liðið vann fyrri leikinn 2-0 úti á Norður-Írlandi þökk sé skallamörkum miðvarðanna Glódísar Perlu Viggósdóttur og Ingibjargar Sigurðardóttur sem komu bæði eftir sendingar Karólínu Leu Vilhjálmsdóttur. Ingibjörg spilar landsleik númer áttatíu í dag og þetta er sextugasti landsleikur Alexöndru Jóhannsdóttur. Byrjunarliðið hjá Íslandi í kvöld: Cecilía Rán Rúnarsdóttir Guðrún Arnardóttir Ingibjörg Sigurðardóttir Glódís Perla Viggósdóttir Sædís Rún Heiðarsdóttir Hildur Antonsdóttir Alexandra Jóhannsdóttir Karólína Lea Vilhjálmsdóttir Hlín Eiríksdóttir Sandra María Jessen Sveindís Jane Jónsdóttir Landslið kvenna í fótbolta Þjóðadeild kvenna í fótbolta Mest lesið Bíll Shaquille O'Neal enn ófundinn Körfubolti Fluttu fréttir af snjónum í Reykjavík Fótbolti Formaðurinn hjálpaði til við að moka völlinn Fótbolti Búið að finna leiðina til að pirra og vinna Liverpool Enski boltinn Epicbet sýni handboltann í leyfisleysi: „Enda ólöglegar síður“ Handbolti Tölur úr Bestu 2025: Klúðraði langflestum dauðafærum í sumar Íslenski boltinn Segja spurningar vakna um stöðu Elísabetar Fótbolti Óskar Hrafn fer ekki fet Íslenski boltinn Sú leikjahæsta leggur skóna á hilluna og klárar læknanámið Fótbolti Litu á hann sem risaeðlu en sjáið hvað er í tísku núna Enski boltinn Fleiri fréttir Snjóbræðslukerfi Þróttar kom KSÍ til bjargar Tölur úr Bestu 2025: Klúðraði langflestum dauðafærum í sumar Segja spurningar vakna um stöðu Elísabetar Litu á hann sem risaeðlu en sjáið hvað er í tísku núna Formaðurinn hjálpaði til við að moka völlinn Formenn sambandanna hjálpuðu við að moka völlinn Real Madrid mun ekki refsa Vinícius Júnior Fluttu fréttir af snjónum í Reykjavík Sýknaður í alvarlegu ofbeldismáli Búið að finna leiðina til að pirra og vinna Liverpool Sú leikjahæsta leggur skóna á hilluna og klárar læknanámið Stuðningsmaður RB Leipzig lést á bikarleiknum í gærkvöldi Arteta óttast ekki að keppinautarnir steli undrabarninu frá honum FH bíður með að tilkynna nýjan þjálfara Óskar Hrafn fer ekki fet Spánn og Þýskaland mætast í úrslitum Anguissa hetja meistaranna Hákon Rafn hélt hreinu þegar Brentford flaug áfram Jón Dagur gulltryggði sigurinn með sínu fyrsta marki Leikið á Þróttaravelli á miðvikudag Vinícius Júnior íhugar að yfirgefa Real Madríd Kaupir sér tveggja milljarða króna hús Alexander Máni með fimm mörk í tveimur leikjum og Ísland áfram Birnir frá Akureyri í Garðabæ Klobbaði íslensku strákana og fór á flug á netmiðlum Hættir með Fram Landsliðskonur aðstoðuðu ökumenn í vanda Landsleiknum aflýst og framhaldið óljóst Segir að Slot verði að taka tvo leikmenn út úr Liverpool-liðinu Vonast til að komast í Kórinn: „Menn hafa aldrei séð annað eins“ Sjá meira