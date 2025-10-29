Innlent

Leita konu sem ók á konu og stakk af

Árni Sæberg skrifar
Áreksturinn varð á Hverfisgötu til móts við Þjóðleikhúsið. Vísir/Vilhelm

Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu leitar ökumanns, sem vitni segja vera konu, sem ók á konu á rafmagnshlaupahjóli á hjólastíg við Hverfisgötu í Reykjavík, á móts við Þjóðleikhúsið, þriðjudagsmorguninn 7. október síðastliðinn rétt fyrir klukkan níu.

Í tilkynningu þess efnis segir að áreksturinn hafi nánar tiltekið orðið á milli klukkan 08:40 og 08:50. Um ljósgráa bifreið sé að ræða, en í aðdraganda slyssins hafi henni verið beygt af Hverfisgötu og áleiðis að plani austan við Þjóðleikhúsið svo árekstur varð. 

Við hann hafi konan fallið af rafmagnshlaupahjólinu, en farþegar úr aðvífandi strætisvagni hafi hlúð að henni á vettvangi. Viðbragðsaðilum hafi ekki verið tilkynnt um slysið en konan hafi síðar farið á slysadeild og þá hafi áverkar á henni komið í ljós.

„Við atvik eins og þetta er mikilvægt að ökumenn gangi úr skugga um að engin meiðsl hafi hlotist af né að skemmdir hafi orðið. Sömuleiðis er áríðandi að tilkynna málið til lögreglu, ekki síst vegna þess að áverkar eru ekki alltaf sjáanlegir á vettvangi.“ 

Lögreglan biðji umræddan ökumann, sem vitni hafi sagt hafa verið konu, um að gefa sig fram en hafi aðrir orðið vitni að slysinu séu hinir sömu beðnir um að hafa samband í síma 444 1000. Upplýsingum um málið megi sömuleiðis koma á framfæri í tölvupósti á netfangið 9314@lrh.is

