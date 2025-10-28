Erlent

Van de Velde bannað að ferðast til Ástralíu til að keppa á heims­meistara­mótinu

Hólmfríður Gísladóttir skrifar
Van de Velde var 19 ára þegar hann nauðgaði 12 ára gamalli breskri stúlku.
Stjórnvöld í Ástralíu hafa neitað strandblakaranum Steven van de Velde um að koma inn í landið, þar sem hann hugðist keppa á heimsmeistaramótinu í Adelaide.

Van de Velde, sem er frá Hollandi, játaði árið 2016 að hafa nauðgað 12 ára gamalli breskri stúlku. Hann hitti stúlkuna á Facebook og ferðaðist frá Amsterdam til Milton Keynes á Englandi árið 2014, þar sem hann braut gegn stúlkunni á heimili hennar.

Van de Velde var 21 árs þegar hann var fundinn sekur og dæmdur í fjögurra ára fangelsi. Hann afplánaði hins vegar aðeins í tólf mánuði og hóf aftur keppni í strandblaki, meðal annars með landsliðinu.

Heimsmeistaramótið fer fram í næsta mánuði en fyrir tveimur vikum reit ríkissaksóknarinn í Suður-Ástralíu erindi til stjórnvalda, þar sem hann hvatt þau til að neita van de Velde um vegabréfsáritun vegna „ógeðslegra“ glæpa hans.

Van de Velde spilaði fyrir Holland á Ólympíuleikunum í París í fyrra, við mikla óánægju. Um 90 þúsund manns höfðu áður skrifað undir ákall um að banna honum þátttöku.

