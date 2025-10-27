Kvartanir mannsins um ómannúðlega meðferð áður til skoðunar hjá NEL Lovísa Arnardóttir skrifar 27. október 2025 14:37 Páley Bergþórsdóttir er lögreglustjóri á Norðurlandi eystra. Vísir/Vilhelm Lögreglan á Norðurlandi eystra segir kvartanir manns til Nefndar um eftirlit með lögreglu, NEL, áður hafa verið til meðferðar hjá nefndinni án athugasemda hennar. Fjallað var um mál mannsins í kvöldfréttum Sýnar í gær. Ekki er fjallað um það í yfirlýsingu embættisins hvort kvartanir mannsins séu á rökum reistar en þó tekið fram að embættið hafi ekki skilað sínum athugasemdum til NEL. Lögreglan segir manninn hafa verið úrskurðaðan í síbrotagæslu. Dómstóll eigi eftir að taka til meðferðar 12 ákærur sem gefnar hafa verið út á hendur manninum. Í yfirlýsingu segir að embættið telji það vandkvæðum bundið að fjalla um kvartanir til NEL í fjölmiðlum án þess að nefndin hafi lokið athugun sinni. Í yfirlýsingu embættis lögreglunnar segir að embættinu hafi ekki enn verið gefinn kostur á að koma á framfæri athugasemdum varðandi kvartanir mannsins en að embættið muni afhenda nefndinni öll þau gögn sem hún mun óska eftir. Fram kom í frétt Sýnar í gær að maðurinn telji sig í þrígang hafa verið beittan ómannúðlegri meðferð í haldi lögreglunnar. Fyrst í október 2024 þegar hann hafi sparkað í hurð fangaklefans, þá hafi lúgan á klefanum verið opnuð og rafbyssu miðað inn og honum hótað. Í mars hafi svo piparúðu verið sprautað á hann inn um lúgu, hann hafi svo verið látinn dúsa í klefanum í klukkutíma með nærbuxur sínar einar fyrir vitum. Þriðja kvörtun mannsins snýr að því að hann hafi í júlí hvorki fengið vatn né mat í fjórtán klukkustundir í haldi lögreglu. Hreiðar Eiríksson, lögmaður hans, segir slíka meðferð ekki eiga að líðast. Í síbrotagæslu vegna tuga mála Í yfirlýsingu embættisins segir að í samhengi við þessa umfjöllun sé þó óhjákvæmilegt að nefna að maðurinn hafi, eftir handtökuna í júlí 2025, verið úrskurðaður í síbrotagæslu vegna tuga mála sem voru til rannsóknar hjá lögreglunni. „Gefnar hafa verið út 12 ákærur á hendur viðkomandi vegna 24 mála. Allar ákærurnar hafa verið þingfestar í Héraðsdómi Norðurlands eystra. Embættið mun afhenda NEL öll gögn málsins vegna kvartana sakborningsins um leið og óskað verður eftir því,“ segir að lokum. Lögreglan Lögreglumál Dómsmál Akureyri Mannréttindi Mest lesið Útlit fyrir mestu snjókomu í október í manna minnum Innlent Erfitt að segja til um viðbrögð við nýjum faraldri miðað við Covid-viðbrögð Innlent Um 140 umsækjendur um alþjóðlega vernd týndir og eftirlýstir Innlent Ófremdarástandi lýst: Þrír stjórar í leyfi, einelti og hrun í starfsánægju Innlent Allt að þriggja tíma bið í dekkjaskipti Innlent Matarbankar segjast ekki munu anna eftirspurninni Erlent Hafa fundið Cessna-vélina Erlent Hófu ekki rannsókn á heimilisofbeldi fyrir misskilning Innlent Komu innlyksa mæðginum til bjargar í Landmannalaugum Innlent Bíða í allt að þrjá tíma: „Ætli það sé ekki bara helvítis veðurspáin“ Innlent Fleiri fréttir Kvartanir mannsins um ómannúðlega meðferð áður til skoðunar hjá NEL Ungi ökumaðurinn á Ísafirði úr lífshættu Nefnd SÞ gegn pyndingum skráir erindi hælisleitenda sem vísað var frá Íslandi Ófremdarástandi lýst: Þrír stjórar í leyfi, einelti og hrun í starfsánægju Bíða í allt að þrjá tíma: „Ætli það sé ekki bara helvítis veðurspáin“ Alger óvissa í lánamálum og margra tíma bið eftir dekkjaskiptum Kláfur á Ísafirði fari í opinbera kynningu Hófu ekki rannsókn á heimilisofbeldi fyrir misskilning Erfitt að segja til um viðbrögð við nýjum faraldri miðað við Covid-viðbrögð Allt að þriggja tíma bið í dekkjaskipti Komu innlyksa mæðginum til bjargar í Landmannalaugum Um 140 umsækjendur um alþjóðlega vernd týndir og eftirlýstir Garðheimar ljósið í myrkrinu við meinta gímaldsgötu Útlit fyrir mestu snjókomu í október í manna minnum Brennu–Njáls saga vekur alltaf lukku í Hvolsskóla Bresk freigáta í Akureyrarhöfn Beittur piparúða í fangaklefa, hótað með rafbyssu og sveltur Beittur piparúða, hótað með rafbyssu og sveltur í fangaklefa Sendiferðabíll í ljósum logum á Reykjanesbraut Íris segist ekki sækjast eftir sæti í Hafnarfirði Ástarbréf eru velkomin á héraðsskjalasöfn landsins Nafn mannsins sem lést vegna voðaskots Hinna látnu minnst í Flateyrarkirkju Sorg á Flateyri og rússnesk kjarnorkueldflaug Er enn að vinna úr því að hafa lifað Pirraðir læknar, efnahagurinn eftir áföll og húsnæði og lánakjör Reyndi að stinga af en endaði utan í vegriði Kynferðisbrotum sem leiða til greiðslu bóta hefur fjölgað verulega Fólk hafi dreymt um að eignast flugstjóradress Áhugasamir smalahundar á námskeiði Sjá meira