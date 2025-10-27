Björgunarsveitin Dagrenning á Hvolsvelli og Flugbjörgunarsveitin á Hellu voru boðaðar út vegna mæðgna á húsbíl sem urðu innlyksa í Landmannalaugum sökum færðar í gær.
Í tilkynningu frá Slysavarnafélaginu Landsbjörg segir að þær hafi lagt leið síða í Landmannalaugar á laugardag í skínandi veðri og alauð, en þegar þær vöknuðu á sunnudagsmorgni hafði umhverfið breyst talsvert. Allt hafi verið á kafi í snjó og þær komist hvergi.
„Björgunarsveitirnar fóru inn í Landmannalaugar á tveimur bílum til að aðstoða ferðalanganna til byggða. Um tíma leit út fyrir að skilja yrði húsbílinn eftir, en svo reyndist unnt að draga hann niður að Sigölduvirkjun, þar sem færðin var orðin skapleg.
Á Frostastaðahálsi keyrðu svo björgunarsveitir fram á annan ferðalang á jeppa sem hafði fest sig í snjó og var hann aðstoðaður einnig.
Þegar komið var til baka niður í Hrauneyjar, mættu björgunarsveitir nokkrum öðrum ferðalöngum á jepplingi sem ætluðu inn í Landmannalaugar, en var gert ljóst að þangað kæmust þau ekki á þeim bíl og snéru því við.
Ferðalangurinn á húsbílum gat svo haldið för sinni áfram þaðan,“ segir í tilkynningunni.