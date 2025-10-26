Newsom íhugar forsetaframboð Rafn Ágúst Ragnarsson skrifar 26. október 2025 19:27 Gavin Newsom, ríkisstjóri Kaliforníu. Vísir/Getty Gavin Newsom, ríkisstjóri Demókrata í Kaliforníu, hefur látið mikið fyrir sér fara í andspyrnu sinni við Donald Trump Bandaríkjaforseta. Hann hefur einnig verið títt orðaður við framboð til forseta í næstu kosningum og sagði í dag að hann íhugaði alvarlega að gefa á sér kost. Gavin Newsom hefur verið ríkisstjóri í Kaliforníu frá árinu 2019 og má þar af leiðandi ekki bjóða sig fram til annars kjörtímabils. Hann hefur á síðastliðnu ári gert sig að einhverjum fyrirferðarmesta mótherja Trump forseta með kröftugri samfélagsmiðlaherferð og frumvarpi sem stjórn hans lagði fram um kjördæmaskipan sem viðbragð við tilraunum Repúblikana í Texas til að í raun gulltryggja sér þingsæti með því að taka til sín kjördæmaskipanavöldin. Newsom var spurður í viðtali við CBS í dag hvort hann hefði íhugað framboð til forseta. „Já, ég lygi annars. Ég væri bara að ljúga og það get ég ekki gert,“ var svarið hans. Samkvæmt skoðanakönnun sem CBS framkvæmdi fyrr í mánuðinum vilja 72 prósent Demókrata og 48 prósent kjósenda að Newsom gefi kost á sér í embætti forseta í næstu kosningum. Frá því að Donald Trump tók við embættinu í byrjun árs hefur fylgi hans í embætti ríkisstjóra Kaliforníu einnig hækkað. Í viðtalinu áréttaði hann þó að hann tæki ekki ákvörðun um mögulegt framboð fyrr en eftir einhver ár. „Örlögin ráða því,“ bætti hann við. Bandaríkin Mest lesið Nafn mannsins sem lést vegna voðaskots Innlent Segja „fljúgandi Chernobyl“ hafa flogið í fimmtán klukkustundir Erlent Er enn að vinna úr því að hafa lifað Innlent Sendiferðabíll í ljósum logum á Reykjanesbraut Innlent Íris segist ekki sækjast eftir sæti í Hafnarfirði Innlent Beittur piparúða í fangaklefa, hótað með rafbyssu og sveltur Innlent Fólk hafi dreymt um að eignast flugstjóradress Innlent Leita Cessnu sem hvarf nærri Nuuk Erlent Gómuðu aftur manninn sem þeir slepptu fyrir mistök Erlent Kynferðisbrotum sem leiða til greiðslu bóta hefur fjölgað verulega Innlent Fleiri fréttir Ráðist að fjölmiðlafólki með ofbeldi og fúkyrðum Hundruðum gert að rýma vegna grjóthruns í Ósló Newsom íhugar forsetaframboð Allt undir hjá forsetanum hárprúða Óttast blóðbað við fall síðasta vígis stjórnarhersins í Darfur Bankaerfingi greiðir laun hermanna meðan ríkisstofnanir eru lokaðar Gómuðu aftur manninn sem þeir slepptu fyrir mistök Tveir handteknir vegna Louvre ránsins Leita Cessnu sem hvarf nærri Nuuk Segja „fljúgandi Chernobyl“ hafa flogið í fimmtán klukkustundir Hækkar tolla á kanadískar vörur vegna sjónvarpsauglýsingar Ýjar að annarri atrennu að forsetaembættinu Vinstrikonan umdeilda vann sannfærandi sigur á Írlandi Fyrrverandi drottning Taílands er látin Segir Trump vilja nýtt „eilífðarstríð“ Sakaðir um blekkingar vegna skipaganganna Fundu verksmiðju fyrir ólögleg þyngdarstjórnunarlyf Nota 130 milljón dala gjöf til að greiða hermönnum laun Bandaríkjamenn ræsa út stærsta flugmóðurskip heims Slepptu kynferðisbrotamanni fyrir mistök Fangelsaðir vegna íkveikju fyrir Wagner Vinstrikona gegn ESB og NATO líklegur næsti forseti Írlands Ætlar að flýta hernaðaruppbyggingu í Japan Musk kallar ráðherra heimskan og homma „Við ætlum að drepa þá. Þeir verða, sko, dauðir“ Kvennaverkfall að hefjast og breytingar á lánum Landsbankans Náðaði rafmyntamógúl sem hefur hjálpað rafmyntaveldi Trump Vilja að þunguðum konum verði líka heimilt að deyja Rýnt í stöðuna í Úkraínu: Trump stendur loks við stóru orðin Trump slaufar öllum viðræðum við Kanada út af sjónvarpsauglýsingu sem fór fyrir brjóstið á honum Sjá meira