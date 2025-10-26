Tómas Bent Magnússon og félagar hans í Hearts eru ansi óvænt komnir með átta stiga forskot á toppi skosku úrvalsdeildarinnar í knattspyrnu eftir 3-1 sigur gegn Celtic í toppslag deildarinnar í dag.
Óhætt er að segja að tímabilið fari vel af stað fyrir Tómas og félaga í Hearts, sem hafa unnið átta leiki og gert eitt jafntefli í fyrstu níu umferðunum.
Á sama tíma er Celtic ekki að eiga sitt besta tímabil það sem af er, og Rangers hefur aðeins unnið einn af átta leikjum sínum.
Það gæti því farið svo að í fyrsta skipti síðan árið 1985 lyfti eitthvað annað lið en Celtic eða Rangers skoska meistaratitlinum.
Tómas Bent byrjaði á varamannabekk Hearts í dag og kom inn á þegar um tíu mínútur voru til leiksloka. Þá var staðan þegar orðin 3-1, sem urðu lokatölur.
Hearts trónir því á toppi skosku úrvalsdeildarinnar með 25 stig eftir níu leiki, átta stigum meira en Celtic sem situr í öðru sæti.