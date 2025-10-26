Hinna látnu minnst í Flateyrarkirkju Oddur Ævar Gunnarsson skrifar 26. október 2025 12:02 Íbúar á Flateyri koma saman í Flateyrarkirkju klukkan 15:00 í dag. Vísir/Egill Minningarstund fer fram í Flateyrarkirkju í dag í tilefni þess að þrjátíu ár eru liðin frá því að tuttugu manns létust þar í snjóflóði. Sóknarprestur segir það gefa samfélaginu mikið að finna samhug þjóðarinnar, sorg sé í lofti í bænum í dag. Snjóflóðið sem féll á Flateyri fyrir sléttum þrjátíu árum er eitt það mannskæðasta sem fallið hefur á Íslandi. Tuttugu íbúar á aldrinum eins árs til 72 ára létu lífið eftir að flóðið rann ofan úr Skollahvilft rétt um klukkan fjögur aðfaranótt 26. október 1995. Fjórum var bjargað úr húsum sem grófust undir snjónum, þeim síðustu níu klukkustundum eftir að flóðið féll. Að auki björguðust 22 íbúar af sjálfsdáðum úr húsum sem flóðið lenti á. Minningarstund fer fram í Flateyrarkirkju klukkan þrjú í dag og hana leiðir séra Fjölnir Ásbjörnsson. „Við höfum náttúrulega komið saman á þessum degi. Nú eru þrjátíu ár og við munum byrja náttúrulega á svona, þetta verður hefðbundin helgistund, ég mun lesa upp nöfn þeirra sem fórust og það verður kveikt á kerti og síðan verður leikin tónlist í kirkjunni. Þetta verður örugglega bara indælis stund, minningar og helgistund.“ Það hafi mikla þýðingu fyrir íbúa að koma saman á þessum degi. Að minningarstund lokinni verður boðið upp á kaffi og meðlæti í Samkomuhúsinu. „Flateyri er yndislegt. Það er yndislegt samfélag á Flateyri. Hluti af því er einmitt að minnast þess liðna en líka horfa til framtíðar. Ég held að við eigum bæði merkilega fortíð og mikla framtíð á Vestfjörðum.“ Ísafjarðarbær Snjóflóð á Íslandi Mest lesið Segja „fljúgandi Chernobyl“ hafa flogið í fimmtán klukkustundir Erlent Er enn að vinna úr því að hafa lifað Innlent Nafn mannsins sem lést vegna voðaskots Innlent Fólk hafi dreymt um að eignast flugstjóradress Innlent Leita Cessnu sem hvarf nærri Nuuk Erlent Kynferðisbrotum sem leiða til greiðslu bóta hefur fjölgað verulega Innlent Tveir handteknir vegna Louvre ránsins Erlent Meirihluti fólks geti ekki keypt íbúð í nýju lánakerfi sem sé að teiknast upp Innlent Pirraðir læknar, efnahagurinn eftir áföll og húsnæði og lánakjör Innlent Gómuðu aftur manninn sem þeir slepptu fyrir mistök Erlent Fleiri fréttir Nafn mannsins sem lést vegna voðaskots Hinna látnu minnst í Flateyrarkirkju Sorg á Flateyri og rússnesk kjarnorkueldflaug Er enn að vinna úr því að hafa lifað Pirraðir læknar, efnahagurinn eftir áföll og húsnæði og lánakjör Reyndi að stinga af en endaði utan í vegriði Kynferðisbrotum sem leiða til greiðslu bóta hefur fjölgað verulega Fólk hafi dreymt um að eignast flugstjóradress Áhugasamir smalahundar á námskeiði Eldur í bíl á Seltjarnarnesi Meirihluti fólks geti ekki keypt íbúð í nýju lánakerfi sem sé að teiknast upp Nánast enginn fái að kaupa íbúð Lögregla veitti eftirför um miðborgina Kona handtekin grunuð um að stinga sambýlismann sinn „Túnin eru bara hvít“ Nýtt vopn í búri fjármálaráðherra Uppþot á félagsfundi Sósíalista: „Þetta var bara kjánalegt og alger óþarfi“ Um fimmtíu þúsund manns í miðborginni í Kvennaverkfallinu Börn og unglingar funda á Hvolsvelli um sín mál Lést vegna voðaskots úr haglabyssu Afnám áminningarskyldu, offjölgun álfta og kvennaverkfall Ökumaðurinn ungur og líðan hans góð „eftir atvikum“ Grímuklæddur og ofurölvi í slagsmálum Útspil bankans sýni að dómurinn auki samkeppni Bíll fór í sjóinn á Ísafirði Maður varð fyrir skoti í Árnessýslu Ný viðbygging og hafragrautur í Hveragerði Grunsamleg útboð í samráði sem gæti verið víðtækt Stuttur fundur og hittast næst á mánudag Kvennaverkfall og lánabreytingar hjá Landsbanka Sjá meira