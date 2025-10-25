Fasteignasali segir breytingar á lánaframboði gera stærstum hluta væntanlegra kaupenda ókleift að kaupa sér íbúð, þar með talið svo gott sem alla fyrstu kaupendur. Hann kallar eftir því að stjórnvöld bregðist við þegar í stað. Fjallað verður um málið í kvöldfréttum Sýnar á slaginu 18:30.
Rætt verður við formann Samtaka fyrirtækja á veitingamarkaði en veitingamenn eru uggandi yfir æ erfiðari rekstrarskilyrðum. Formaðurinn segir ekki lengur hægt að una við núverandi stöðu og hvetur stjórnvöld til að lækka álögur á áfengissölu veitingahúsa.
Við kíkjum á svokallaða pop up-sölu sem fór fram í Mosfellsbæ í dag á öllum varningi tengdum flugfélaginu Play.
Hornið á Louvre-safninu í París, þar sem þjófar brutust inn í síðustu viku, er orðið að vinsælum áfangastað ferðamanna. Við heyrum frá ferðamönnum í frönsku höfuðborginni.
Svo verðum við í beinni frá tónlistarhátíðinni Heima-Skagi á Akranesi.
