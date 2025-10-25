Miklar deilur urðu á félagsfundi Sósíalistaflokksins í dag eftir að fundargestir vildu að haldinn yrði auka aðalfundur. Sanna Magdalena Mörtudóttir, borgarfulltrúi Sósíalistaflokksins, segir fundarstjóra hafa ekki fylgt eigin lýðræðisreglum og einnig stöðvað kosningu um fundarstjóra og ritara.
Framkvæmdastjórn flokksins segir að fundurinn hafi verið afboðaður strax í upphafi vegna truflana og frammíkalla fólks.
Í tilkynningu frá stjórninni til félaga segir að margir hafi mætt á fundinn „til að hleypa honum upp með óskum um að fara út fyrir valdsvið fundarins.“
Þá segir í tilkynningunni að þeim í stjórnum Sósíalistaflokksins þyki leitt að félagar sem mættu á fundinn í góðri trú hafi ekki fengið að taka þátt.
„Nýjar stjórnir hafa lagt ríka áherslu á fundarsköp og virðingu. Þegar það er vanvirt getur fundur því miður ekki átt sér stað með auglýstri dagskrá og samþykktum fundarsköpum,“ segir í tilkynningunni.
Deilur innan flokksins hafa verið bersýnilegar frá því síðasti aðalfundur var haldinn í maí og jafnvel fyrr en þá Gunnari Smára Egilssyni velt úr sessi sem formaður framkvæmdastjórnar Sósíalistaflokksins.
Svo virðist sem margir af GSE-væng flokksins hafi mætt á félagsfundinn í dag til að krefjast auka aðalfundar Sósíalistaflokksins, svo kjósa megi aftur um stjórnir.
Fyrr í dag barst fréttastofu símtal um uppþot á félagsfundi Sósíalista og mátti heyra köll og háværa umræðu í bakgrunni símtalsins.
Sanna Magdalena Mörtudóttir, borgarfulltrúi Sósíalistaflokksins, sem sat fundinn segir að fyrst hafi fundargestir lagt til að kosinn yrði nýr fundarstjóri á félagsfundinum en ekki hafi verið brugðist vel við því, þó meirihluti þeirra sem sótti fundinn hafi viljað nýjan fundastjóra.
Í samtali við fréttastofu segir Sanna að vilji félagsmanna hafi verið skýr á fundinum. Lögð hafi verið fram tillaga um að halda auka aðalfund. Markmiðið sé að sameina Sósíalista og ræða stöðu flokksins í aðdraganda kosninga.
„Félagsfundir eru til að ná fram vilja félagsmanna,“ segir Sanna. Hún segir talsmenn stjórnar flokksins þó ekki hafa viljað hlusta.
Hún segir tillöguna hafa verið samþykkta en stjórnendur fundarins litið svo á að tillagan hafi ekki verið eftir reglum.
Sanna segir einnig að slökkt hafi verið á fjarfundarbúnaði fundarins svo margir sem hafi ekki getað komist á fundinn en sótt hann gegnum netið hafi ekki getað tekið þátt í fundinum.
„Félagsfundir eru til að ná fram vilja félagsmanna. samkvæmt Sönnu. Hún segir sérstakt að ekki hafi veri hlustað á vilja félagsmanna sem mættu á fundinn. Það hafi verið mjög skýr vilji þeirra að halda eigi auka aðalfund.
Sigrún Unnsteinsdóttir, varaformaður framkvæmdastjórnar Sósíalistaflokksins, segir félagsfundi fyrst og fremst ætlaða sem upplýsingafundi. Þá um það hvað mismunandi stjórnir flokksins eru að gera en þær koma saman fyrir fundinn og skipuleggja dagskrá hans og fundarsköp.
„Síðan kemur bara hópur fólks sem var með frammíköll og hróp og köll og hleyptu fundinum upp,“ segir Sigrún í samtali við fréttastofu.
„Þetta er í raun og veru ekki þannig fundur þar sem teknar eru ákvarðanir. Þegar það er gert, er það svo tilkynnt með hálfs mánaðar fyrirvara.“
Sigr segir engan grunn í lögum flokksins fyrir samþykkt tillaga sem fundargestir hafi reynt að leggja fram. Þá hafi fundurinn þar að auki verið sleginn af mjög snemma, vegna ítrekaðra frammíkalla.
„Það var ekki hægt að hefja fundinn út af gargi og látum,“ segir Sigrún. Hún segir fólkið hafa komið á fundinn í þeim tilgangi að hleypa honum í bál og brand. Mögulega hefði verið hægt að ræða tillögur fólksins undir liðnum önnur mál.
Þá segir hún nýjar stjórnir flokksins búnar að vinna gott starf og starfsemi Sósíalistaflokksins sé mjög virk. Reynt sé að gera hlutina faglega og með sátt, þó fólk sé ekki alltaf sammála.
„Þetta var bara kjánalegt og alger óþarfi.“