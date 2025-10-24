Skipuleggjendur reikna með mikilli þátttöku í kvennaverkfallinu í dag þegar haldið er upp á það að fimmtíu ár eru liðin frá fyrsta kvennafrídeginum árið 1975. Vísir verður í beinni útsendingu og vakt frá sögugöngu eftir Sóleyjargötu þar sem leikkonur bregða sér í gervi kvenskörunga og svo frá Arnarhóli þar sem reiknað er með múgi og margmenni.
Konur um allt land leggja niður launaða og ólaunaða vinnu í tilefni dagsins og aðrar yfirgefa vinnustaði sína klukkan 13:30 þegar formlega dagskrá á höfuðborgarsvæðinu hefst.
Söguganga verður gengin frá Sóleyjargötu við Njarðargötu þar sem boðið verður upp á ýmsa gjörninga. Meðal annars mun leikkonan Sandra Barilli bregða sér í gervi Bríetar Bjarnhéðinsdóttur kvenskörungs.
Formleg dagskrá hefst á Arnarhóli klukkan 15.
Helstu tíðindi má finna í vaktinni hér að neðan. Ef hún birtist ekki strax er ráð að endurhlaða fréttinni (f5).