Kvennaverkfall að hefjast og breytingar á lánum Landsbankans Gunnar Reynir Valþórsson skrifar 24. október 2025 11:37 Kvennaverkfallið verður í fyrirrúmi í fréttatímanum nú í hádeginu. Undirbúningur er í fullum gangi fyrir dagskrá á Asturvelli síðar í dag og í öðrum sveitarfélögum hófst hún jafnvel strax í morgun. Við heyrum í skipuleggjendum sögugöngunnar sem gengin verður frá Hljómskálagarðinum og að Arnarhóli á eftir og tökum púlsinn á konum á Akureyri sem byrjuðu strax fyrir hádegi með sína viðburði. Einnig fjöllum við um breytingar á lánaframboði Landsbankans sem kynntar voru í morgun og ræðum við bankastjórann um þær. Að auki fjöllum við áfram um húsleit sem gerð var á nokkrum stöðum í gær og handtökur stjórnenda hjá félögunum Kubbi og Terra. Í sportinu fjöllum við svo um Bónusdeildina í körfubolta en þar eru Grindvíkingar nú einir með fullt hus stiga eftir sigur í gær. Hádegisfréttir Bylgjunnar Mest lesið Rýnt í stöðuna í Úkraínu: Trump stendur loks við stóru orðin Erlent Allt að áttatíu þúsund mæti í miðbæinn og götulokanir í gildi Innlent „Fyrst og fremst erum við að biðja um að fá að vera skráð í okkar hús" Innlent Lofar látum og vísar gagnrýni Samtaka atvinnulífsins á bug Innlent Brunaði austur til að finna litla frænda Innlent Belgar komu í veg fyrir samþykkt um nýtingu rússneskra eigna Erlent Trump slaufar öllum viðræðum við Kanada út af sjónvarpsauglýsingu sem fór fyrir brjóstið á honum Erlent Þjóðin klofin í afstöðu til þess hvort jafnrétti kynjanna hafi verið náð Innlent Dóra Björt stefnir á formanninn Innlent Starfsmenn Kubbs og Terra grunaðir um samráð Innlent