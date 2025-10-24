Sjálfstæðismenn stefna á leiðtogaprófkjör í borginni Árni Sæberg skrifar 24. október 2025 13:13 Albert Guðmundsson er formaður Varðar. Stjórn Varðar, fulltrúaráðs Sjálfstæðisflokksins í Reykjavík, mun leggja tillögu um leiðtogaprófkjör fyrir ráðið. Samkvæmt tillögunni myndi ráðið svo greiða atkvæði um sæti tvö til sjö á lista fyrir borgarstjórnarkosningarnar í vor. Þetta staðfestir Albert Guðmundsson, formaður Varðar, í samtali við Vísi. Fullyrt var í hlaðvarpinu Komið gott á dögunum að búið væri að ákveða að leiðtogaprófkjör yrði haldið til þess að velja oddvita Sjálfstæðisflokksins í kosningunum í vor. Raðað yrði í næstu fjögur sæti. Albert segir það ekki alveg rétt. Samþykkt hafi verið á fundi stjórnar Varðar á dögunum að leggja tillögu fyrir fulltrúaráðið þess efnis að leiðtogaprófkjör fari fram og ráðið raði í sæti til og með sjöunda. Það yrði gert með því að ráðið greiði atkvæði um einn frambjóðanda í einu. Uppstillingarnefnd myndi sjá um rest. Tillaga stjórnarinnar afrakstur nokkurra mánaða vinnu „Við vorum með hópa sem unnu yfir sumarið að því að skoða alla valmöguleika sem stóðu okkur til boða. Við höfum rætt þetta nokkuð vel og þessi blandaða aðferð kom organískt upp á stjórnarfundi. Hún mældist nokkuð vel fyrir og var samþykkt með miklum meirihluta. Hún er að okkar mati til þess fallin að tikka í sem flest box, að ná sem flestum af þeim markmiðum sem hafa brunnið á almennum Sjálfstæðismönnum í Reykjavík. Það er að velja sterkan leiðtoga og ná síðan saman samhentum lista.“ Þannig gætu frambjóðendur metið það eftir leiðtogaprófkjörið hvort þeir hafi enn áhuga á því að bjóða fram krafta sína á lista sem leiddur er af leiðtoganum. Þá myndi leiðin gefa fulltrúaráðinu kost á að setja sig í hlutverk uppstillingarnefndar. Það hafi einnig verið rætt að nota uppstillingarnefnd til þess að stilla listanum upp að öllu leyti fyrir utan fyrsta sætið. Þúsund manna fundur í nóvember Albert segir að hann yrði ekki hissa ef aðrar tillögur koma fram á fundi fulltrúaráðs, sem stefnt er á að halda í nóvember. Hann eigi von á tillögu um uppstillingarnefnd og segir að venjan hafi lengi verið að halda almennt prófkjör. Tveir þriðju fundarmanna muni þurfa að samþykkja tillögu um aðra leið en almennt prófkjör og því kæmi það honum ekki á óvart ef það yrði lendingin. „Hugsunin var að einfalda annars mjög erfitt verk uppstillingarnefndar, það er að segja ef það er krafa um nýliðun á listanum, þá væri mjög erfitt að gera það í nefnd sem er lokuð inni. Þetta væri auðvitað langt um lýðræðislegri leið en samt til þess fallin að ná þessum markmiðum sem við viljum fá út úr þessu ferli.“ Fulltrúaráðið telji ríflega eitt þúsund manns og stefnt sé að því að halda fund ráðsins í nóvember. Þá verði Reykjavíkurþing, eins konar landsfundur fyrir borgina, haldið í aðdraganda kosninga. Sjálfstæðisflokkurinn Reykjavík Borgarstjórn Sveitarstjórnarmál Sveitarstjórnarkosningar 2026 Mest lesið Rýnt í stöðuna í Úkraínu: Trump stendur loks við stóru orðin Erlent Sættir sig ekki við sýknu tálbeitunnar Innlent Allt að áttatíu þúsund mæti í miðbæinn og götulokanir í gildi Innlent Blöskrar „vælið“ vegna Norðuráls Innlent Bein útsending: Konur streyma á Arnarhól Innlent „Fyrst og fremst erum við að biðja um að fá að vera skráð í okkar hús“ Innlent Lofar látum og vísar gagnrýni Samtaka atvinnulífsins á bug Innlent Íslendingar meðal sakborninga en enginn í varðhaldi Innlent Þjóðin klofin í afstöðu til þess hvort jafnrétti kynjanna hafi verið náð Innlent Brunaði austur til að finna litla frænda Innlent Fleiri fréttir Vill fund vegna „alvarlegrar stöðu“ á lánamarkaði Þingnefnd ræðir stöðuna á Grundartanga: „Þetta er bara óljóst“ Sjálfstæðismenn stefna á leiðtogaprófkjör í borginni Íslendingar meðal sakborninga en enginn í varðhaldi Bein útsending: Konur streyma á Arnarhól Blöskrar „vælið“ vegna Norðuráls Neita öllum ásökunum um samráð Leggja til breytingar við Reykjavíkurflugvöll eftir að lá við árekstri kennsluvéla Sættir sig ekki við sýknu tálbeitunnar Heimilar umferð um Vonarskarð Sennilegt að ástand Þingvallavegar hafi haft áhrif á aðdraganda banaslyss Miðla sögu jafnréttisbaráttunnar á Íslandi til útlanda Bein útsending: Nútíma kvennabarátta – Staða kvenna af erlendum uppruna á vinnumarkaði Dóra Björt stefnir á formanninn Þjóðin klofin í afstöðu til þess hvort jafnrétti kynjanna hafi verið náð Bein útsending: Umhverfismat vegna Sundabrautar kynnt Varnar- og öryggisstefna fyrir Ísland: Áhersla á Norðurslóðir, NATO og samstarf við Bandaríkin Allt að áttatíu þúsund mæti í miðbæinn og götulokanir í gildi Flugumferðarstjórar aflýsa vinnustöðvunum á morgun og laugardag Lofar látum og vísar gagnrýni Samtaka atvinnulífsins á bug „Fyrst og fremst erum við að biðja um að fá að vera skráð í okkar hús“ Þriggja ára fangelsi eftir flug frá Berlín Fann aldagamlan mun, brást hárrétt við og langar að gerast fornleifafræðingur Brunaði austur til að finna litla frænda „Þá erum við að tala um 60 milljarða í töpuðum útflutningstekjum“ Kvíðið starfsfólk, handtökur og fornminjafundur Starfsmenn Kubbs og Terra grunaðir um samráð Lúkas Geir áfrýjar eins og hinir tveir Kvenleiðtogar á kvennafrídegi: Kristrún með fjölskyldunni, Inga vill kíkja á Arnarhól og Þorgerður með í baráttuanda Landsnet fagnar sigri í baráttu við landeigendur Sjá meira