Sjálf­stæðis­menn stefna á leiðtogaprófkjör í borginni

Árni Sæberg skrifar
Albert Guðmundsson er formaður Varðar.
Stjórn Varðar, fulltrúaráðs Sjálfstæðisflokksins í Reykjavík, mun leggja tillögu um leiðtogaprófkjör fyrir ráðið. Samkvæmt tillögunni myndi ráðið svo greiða atkvæði um sæti tvö til sjö á lista fyrir borgarstjórnarkosningarnar í vor.

Þetta staðfestir Albert Guðmundsson, formaður Varðar, í samtali við Vísi. Fullyrt var í hlaðvarpinu Komið gott á dögunum að búið væri að ákveða að leiðtogaprófkjör yrði haldið til þess að velja oddvita Sjálfstæðisflokksins í kosningunum í vor. Raðað yrði í næstu fjögur sæti.

Albert segir það ekki alveg rétt. Samþykkt hafi verið á fundi stjórnar Varðar á dögunum að leggja tillögu fyrir fulltrúaráðið þess efnis að leiðtogaprófkjör fari fram og ráðið raði í sæti til og með sjöunda. Það yrði gert með því að ráðið greiði atkvæði um einn frambjóðanda í einu. Uppstillingarnefnd myndi sjá um rest.

Tillaga stjórnarinnar afrakstur nokkurra mánaða vinnu

„Við vorum með hópa sem unnu yfir sumarið að því að skoða alla valmöguleika sem stóðu okkur til boða. Við höfum rætt þetta nokkuð vel og þessi blandaða aðferð kom organískt upp á stjórnarfundi. Hún mældist nokkuð vel fyrir og var samþykkt með miklum meirihluta. Hún er að okkar mati til þess fallin að tikka í sem flest box, að ná sem flestum af þeim markmiðum sem hafa brunnið á almennum Sjálfstæðismönnum í Reykjavík. Það er að velja sterkan leiðtoga og ná síðan saman samhentum lista.“

Þannig gætu frambjóðendur metið það eftir leiðtogaprófkjörið hvort þeir hafi enn áhuga á því að bjóða fram krafta sína á lista sem leiddur er af leiðtoganum.

Þá myndi leiðin gefa fulltrúaráðinu kost á að setja sig í hlutverk uppstillingarnefndar. Það hafi einnig verið rætt að nota uppstillingarnefnd til þess að stilla listanum upp að öllu leyti fyrir utan fyrsta sætið. 

Þúsund manna fundur í nóvember

Albert segir að hann yrði ekki hissa ef aðrar tillögur koma fram á fundi fulltrúaráðs, sem stefnt er á að halda í nóvember. Hann eigi von á tillögu um uppstillingarnefnd og segir að venjan hafi lengi verið að halda almennt prófkjör. 

Tveir þriðju fundarmanna muni þurfa að samþykkja tillögu um aðra leið en almennt prófkjör og því kæmi það honum ekki á óvart ef það yrði lendingin.

„Hugsunin var að einfalda annars mjög erfitt verk uppstillingarnefndar, það er að segja ef það er krafa um nýliðun á listanum, þá væri mjög erfitt að gera það í nefnd sem er lokuð inni. Þetta væri auðvitað langt um lýðræðislegri leið en samt til þess fallin að ná þessum markmiðum sem við viljum fá út úr þessu ferli.“

Fulltrúaráðið telji ríflega eitt þúsund manns og stefnt sé að því að halda fund ráðsins í nóvember. Þá verði Reykjavíkurþing, eins konar landsfundur fyrir borgina, haldið í aðdraganda kosninga.

