Sigmundur seinn: „Er þingmaðurinn í salnum?" Árni Sæberg skrifar 23. október 2025 10:48 Þórunn þurfti að bíða eftir Sigmundi Davíð í morgun. Vísir/Anton Brink Sigmundur Davíð Gunnlaugsson, formaður Miðflokksins, var fyrstur á mælendaskrá þegar óundirbúinn fyrirspurnartími hófst á Alþingi í morgun. Hann mætti ekki í ræðustól þegar forseti reyndi að gefa honum orðið. Að loknu ávarpi Þórunnar Sveinbjarnardóttur, forseta Alþingis, um kvennaverkfall á morgun hófst óundirbúinn fyrirspurnartími. Til svara voru forsætisráðherra, atvinnuvegaráðherra, umhverfis-, orku- og loftslagsráðherra og heilbrigðisráðherra. Forseti hóf fyrirspurnartímann á því að tilkynna að til máls tæki háttvirtur annar þingmaður Norðausturkjördæmis, Sigmundur Davíð Gunnlaugsson, og beindi fyrirspurn til hæstvirts forsætisráðherra. „Er þingmaðurinn í salnum?" spurði Þórunn þá og horfði vel og lengi í kringum sig í þingsal. „Nú, ef svo er ekki, þá læt ég þá fyrirspurn bíða." Að lokinni fyrirspurn Ólafs Adolfssonar, þingmanns Sjálfstæðisflokksins, til Hönnu Katrínar Friðriksson atvinnuvegaráðherra bauð Þórunn Sigmundi í ræðustól á ný. Hann mætti í það skiptið. Miðflokkurinn Alþingi