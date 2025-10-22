Pete Hegseth, varnarmálaráðherra Bandaríkjanna, hefur sett hæst settu embættismönnum ráðuneytisins nýjar reglur varðandi samskipti þeirra við þingmenn. Öll slík samskipti eiga nú að fara gegnum æðstu lögmenn ráðuneytisins, sem þurfa að veita herforingjum leyfi til að ræða við þingmenn.
Reglurnar eiga við um alla starfsmenn ráðuneytisins og þar á meðal formann herforingjaráðs Bandaríkjanna. Þær voru sendar á starfsmenn sama dag og tugir blaðamanna sem starfað hafa í ráðuneytinu gengu þaðan út í kjölfar þess að Hegseth setti verulega tálma á störf þeirra.
Þeim setti Hegseth einnig nýjar reglur sem þýða í rauninni að þeir megi ekki spyrja starfsmenn spurninga né birta fréttir sem hafa ekki verið samþykktar af yfirmönnum ráðuneytisins.
Forsvarsmenn eins fjölmiðils, One America News Network eða OAN, samþykktu reglurnar.
AP fréttaveitan segir bæði tilfellin benda til þess að Hegseth eigi í umfangsmikilli vinnu sem ætlað sé að takmarka flæði upplýsinga frá ráðuneytinu. Fréttaveitan hefur eftir Sean Parnell, æðsta talsmanni ráðuneytisins og vini Hegseths, að markmið nýju reglnanna sé að bæta nákvæmni og auka gegnsæi í samskiptum ráðuneytisins og þingsins.
Áður gátu forsvarsmenn undirstofnanna ráðuneytisins og yfirmenn sérstakra anga herafla Bandaríkjanna stjórnað eigin samskiptum við þingið.
Hegseth hefur gripið til ýmissa aðgerða sem mun vera ætlað að draga úr því að upplýsingum sé lekið úr ráðuneytinu. Meðal annars hafa borist fregnir af því að Hegseth og hans æðstu stjórnendur sem hann tók með sér í ráðuneytið, hafi skikkað starfsmenn til að gangast lygapróf vegna grunns um að viðkomandi hafi lekið upplýsingum.
Þá hefur Hegseth fækkað verulega blaðamannafundum í varnarmálaráðuneytinu.
Hegseth hefur verið sakaður um að nota samskiptaleiðir sem þykja ekki fyllilega öruggar og höfðu ekki verið viðurkenndar af yfirvöldum Í Bandaríkjunum. Eins og frægt er var blaðamanni einu sinni bætt í spjallhóp á forritinu Signal, þar sem Hegseth og aðrir af æðstu embættismönnum Bandaríkjanna ræddu yfirvofandi árásir á Húta í Jemen.
Þar deildu Hegseth, JD Vance varaforseti, og Mike Walz þjóðaröryggisráðgjafi Hvíta hússins, auk annarra, leynilegum upplýsingum um árásirnar.