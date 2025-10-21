Viktor Bjarki skoraði í Meistaradeildinni í kvöld Óskar Ófeigur Jónsson skrifar 21. október 2025 21:01 Viktor Bjarki Daðason átti frábæra innkomu í lið FC Kaupmannahöfn í kvöld. EPA/Liselotte Sabroe Viktor Bjarki Daðason hélt upp á fyrsta leikinn sinn í Meistaradeildinni í kvöld með marki. Það dugði þó ekki danska liðiunu FC Kaupmannahöfn FCK varð að sætta sig við 4-2 tap á heimavelli á móti þýska liðinu Borussia Dortmund. Viktor Bjarki var í hóp í fyrsta sinn í Meistaradeildinni eftir að hafa komið inn á og lagt upp mark í dönsku deildinni um helgina. Hann gerði gott betur í kvöld. Viktor Bjarki kom inn á sem varamaður á 74. mínútu og minnkaði síðan muninn með laglegu skallamarki á 90. mínútu. Fékk fyrigjöf frá Junnosuke Suzuki og sýndi styrk sinn í teignum. Markvörðurinn reyndi að verja en boltinn var kominn inn fyrir línuna. Viktor Bjarki er aðeins sautján ára gamall en hann kom til FCK frá Fram þar sem hann er uppalinn. Þetta er mögnuð byrjun hjá stórefnilegum knattspyrnumanni sem var fljótur að skapa sér nafn á stærsta sviði evrópska fótboltans. Felix Nmecha skoraði tvö mörk fyrir Dortmund en hin mörkin skoruðu þeir Fabio Silva og Ramy Bensebaini úr víti. Fyrra mark FCK var sjálfsmark. Meistaradeild Evrópu í fótbolta karla Mest lesið Stúkan birti skilaboðin: „Mér finnst þetta ömurlegt“ Íslenski boltinn Valur og Sigurður Egill senda frá sér sameiginlega yfirlýsingu Íslenski boltinn Sparkaði í brjóstin á mótherja sínum Fótbolti Kúluvarp á Extraleikunum: „Bara spurning hvort Andri fljúgi með kúlunni“ Sport Arsenal fór illa Atletico í seinni hálfleik Fótbolti Íslandmeistari í bráðabirgðabann hjá Lyfjaeftirlitinu Sport Reiðir yfir að fá ekki heita sturtu og kvarta yfir Arsenal Fótbolti NFL stjarna lést í fangaklefa Sport Bruno segir að stuðningsfólk Liverpool hafi hjálpað United-liðinu Enski boltinn Hemmi Hreiðars orðaður við Val Íslenski boltinn Fleiri fréttir Viktor sá þriðji yngsti í sögu Meistaradeildarinnar Newcastle burstaði Mourinho, Napoli steinlá og meistararnir skoruðu sjö Viktor Bjarki skoraði í Meistaradeildinni í kvöld Arsenal fór illa Atletico í seinni hálfleik Haaland skorar og skorar og Man City heldur áfram að vinna Barcelona fagnaði stórsigri á móti ósáttum Grikkjum Svava Rós kveður fótboltann fyrir þrítugsafmælið Valur og Sigurður Egill senda frá sér sameiginlega yfirlýsingu Ekki með allt þetta fína en ótrúlega tölfræði Hemmi Hreiðars orðaður við Val Katrín kvödd með fallegum hætti: „Ég hef aldrei séð þetta áður“ Sjáðu þrumufleyg Fred og snöggt svar Stjörnunnar Klopp útskýrði af hverju hann hafnaði Man. Utd Enginn þjálfari hefur bæði byrjað og klárað Sambandsdeildina Stúkan birti skilaboðin: „Mér finnst þetta ömurlegt“ Dyche snýr aftur í enska boltann Reiðir yfir að fá ekki heita sturtu og kvarta yfir Arsenal Sparkaði í brjóstin á mótherja sínum Bruno segir að stuðningsfólk Liverpool hafi hjálpað United-liðinu Sagðir vilja kaupa Man United með hjálp Beckham eða Cantona Katla fagnaði sitjandi á meðan liðsfélagarnir ærðust í kringum hana Uppgjörið: Fram-Stjarnan 1-1 | Úrslitaleikur um Evrópusæti um næstu helgi West Ham enn stigalaust á heimavelli á leiktíðinni Klopp útilokar ekki endurkomu til Liverpool: Það er mögulegt Sigurður Egill svarar yfirlýsingu Vals: Ómakleg og lágkúruleg setning Kraftaverk smábæjarliðsins fullkomnað í kvöld Kristall Máni á skotskónum og fyrsti sigurinn síðan í ágúst Potter talaði sænsku á blaðamannafundinum Sonur Stuart Pearce lést í slysi Nýr stjóri Rangers byrjar gegn Frey Sjá meira