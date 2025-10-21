Fleiri stöðugildi sjúkraþjálfara muni fara í skriffinnsku Lovísa Arnardóttir skrifar 21. október 2025 22:31 Gunnlaugur Briem, sjúkraþjálfari og varaformaður BHM. vísir/vilhelm Félag sjúkraþjálfara fagnar því í yfirlýsingu að afnumin hafi verið tilvísanaskylda fyrir þjónustu sjúkraþjálfara en telur að í útfærslunni sem kynnt var af ráðuneytinu sé verið að færa vinnu vegna tilvísanna frá læknum á sjúkraþjálfara. Í yfirlýsingu frá félaginu segir að Félag sjúkraþjálfara, fulltrúar Sjúkratrygginga og heilbrigðisráðuneytisins hafi unnið að því um nokkurt skeið að útbúa tillögur sem myndu leiða til minni sóunar, skapa skilvirka ferla og bæta umgjörð þessara mála fyrir þjónustuveitendur sem og almenna notendur þjónustunnar. „ Við teljum að sú útfærsla sem tilkynnt var um í fjölmiðlum í gær (20.10.2025), sé ekki með þeim hætti að hún nái þeim markmiðum sem stefnt hefur verið að í þessari mikilvægu vinnu,“ segir í yfirlýsingunni. Tillagan feli í sér að sjúkraþjálfarar þurfi að senda umsókn um framhaldsmeðferð þurfi fólk fleiri en sex meðferðarskipti. Með þessu sé verið að færa verkefni lækna, sem hafi hingað til séð um tilvísanir, til sjúkraþjálfara og því muni fleiri stöðugildi sjúkraþjálfara fara í þessa vinnu. Félagið telur mikil tækifæri í að minnka sóun og að tíma heilbrigðisstarfsfólks sé betur varið í beinni þjónustu við skjólstæðingar. Villandi mynd af kostnaði Þá segir félagið villandi mynd af kostnaði og þróun kostnaðar í tilkynningu heilbrigðisráðuneytisins um þessa breytingu. Þar komi fram að kostnaður við sjúkraþjálfun stefni í að verða 2,5 milljarðar umfram fjárheimildir en miðað við þær forsendur sem félagið hafi fengið frá SÍ megi áætla að notkun umfram áætlanir nemi um 7,5 prósent og að kostnaður hins opinbera ætti ekki að vera meiri en 700 milljónir vegna þess. „Félag sjúkraþjálfara hefur ítrekað bent á að áætluð þörf fyrir þjónustuna sé vanmetin, enda séu áhrif af 5 ára samningaleysi nokkur, sem leiddi til hærri kostnaðar almennings og skerts aðgengis að þjónustunni. Auk þess sem áætlunin taki ekki nægilegt tillit til magnaukningar og aldurssamsetningar þjóðarinnar. Virðist sem þessar ábendingar hafi verið réttar og að búast hafi mátt við aukinni þjónustuþörf þegar aðgengi að þjónustunni var loks bætt með gerð samninga,“ segir í yfirlýsingunni og að það sé mat félagsins að engin merki séu um óeðlilega notkun á nýgerðum samningi við þá og að það virðist sem hann hafi jákvæð áhrif á þróun þjónustunnar. Komum séu í samræmi við væntingar. Þá segir félagið það heldur ekki rétt sem kemur fram í tilkynningu ráðuneytisins að meðferðarskiptafjöldi einstaklinga hafi aukist. Þvert á móti hafi skiptunum farið fækkandi. Fjöldinn hafi verið mestur árið 2021 í miðjum heimsfaraldri Covid. „…má ætla að sá hópur sem hafi sótt þjónustu á þeim tíma hafi verið þeir sem veikastir voru og því verið í mikilli þörf fyrir þjónustuna. Einnig þarf að horfa til þess að sjúkraþjálfun var sú þjónusta sem var opin meðan á faraldrinum stóð á sama tíma og önnur bjargráð voru ekki aðgengileg. Þá er mikilvægt að geta þess að meðal meðferðarskiptafjöldi er mismikill eftir réttindastöðu einstaklinga, t.a.m. meðal örorkulífeyrisþega, ellilífeyrisþega, almennra og barna,“ segir í yfirlýsingunni. „Í ljósi misvísandi upplýsinga sem fram komu í fréttatilkynningu heilbrigðisráðuneytisins teljum við mikilvægt að almenningur sé upplýstur um sjónarmið félagsins og teljum að stjórnvöld hefðu átt að ljúka útfærslu áætlunar sinnar í samstarfi við Félag sjúkraþjálfara. Slíkt hefði undirstrikað mikilvægi vinnunnar og leitt til farsællar niðurstöðu,“ segir að lokum. 