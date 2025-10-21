Miðflokkurinn bætir við sig fylgi og flugumferðarstjóra funda Lillý Valgerður Pétursdóttir skrifar 21. október 2025 11:56 Við förum yfir nýja Maskínukönnun í hádegisfréttum. Miðflokkurinn bætir verulega við fylgi sitt í nýrri könnun Maskínu en fylgi Samfylkingarinnar dregst saman í fyrsta sinn frá kosningum. Í förum yfir niðurstöður könnunarinnar í hádegisfréttatíma okkar á Bylgjunni klukkan tólf. Þá fjöllum við um áhrif dóms Hæstaréttar á dögunum í máli Íslandsbanka. Tveir bankar og þrír lífeyrissjóðir hafa takmarkað afgreiðslu nýrra íbúðalána vegna dómsins. Við ræðum þetta við fjármálaráðherra. Skriður virðist kominn á kjaraviðræður flugumferðarstjóra og Samtaka atvinnulífsins en fundað var á ný í deilunni í morgun. Við heyrum hver staðan er í Karphúsinu. Ráðamenn í Kína settu nýlega umfangsmikla tálma á útflutning sjaldgæfra málma vegna viðskiptadeilna við Bandaríkin. Við skoðum hver áhrifin af þessu eru. Þetta og fleira í hádegisfréttum Bylgjunnar klukkan tólf. Hádegisfréttir Bylgjunnar Mest lesið Vinnuvélar, rútur, húsbílar og tjaldvagnar fari burt af bílastæðinu Innlent Ungt fólk í bílnum og annað alvarlega slasað Innlent Miðflokkurinn rýkur upp Innlent Réðst á opinberan starfsmann Innlent Viðstaddir slökktu eldinn að mestu leyti sjálfir Innlent Ekki hægt að leggja mat á kostnað vegna kulnunar Innlent Starfsleyfi skotvallar á Álfsnesi enn á ný fellt úr gildi Innlent Bítur eins og lúsmý en er stærra og stingur dýpra Innlent Kynfræðsla í fermingarfræðslu: „Þarna er rödd sem upplifir að hún hafi ekki fengið hlustun“ Innlent „Það er aldrei hægt að kaupa barnið manns til baka“ Innlent Fleiri fréttir Miðflokkurinn rýkur upp Miðflokkurinn bætir við sig fylgi og flugumferðarstjóra funda Þúsundir félaga í Eflingu segjast líða skort Kynfræðsla í fermingarfræðslu: „Þarna er rödd sem upplifir að hún hafi ekki fengið hlustun“ Ungt fólk í bílnum og annað alvarlega slasað Mætti með kíló af kókaíni og sautján kíló af marijúana Fundað á ný í deilu flugumferðarstjóra Þriggja bíla aftanákeyrsla á Kringlumýrarbraut Bein útsending: Ásgeir situr fyrir svörum í þinginu Starfsleyfi skotvallar á Álfsnesi enn á ný fellt úr gildi Ekki hægt að leggja mat á kostnað vegna kulnunar Vinnuvélar, rútur, húsbílar og tjaldvagnar fari burt af bílastæðinu Réðst á opinberan starfsmann Bítur eins og lúsmý en er stærra og stingur dýpra Viðstaddir slökktu eldinn að mestu leyti sjálfir Kjalnesingar vilja sjá efndir á loforðinu um Sundabraut Fagfólk flýi skólana verði ekkert gert Kristrún til Grænlands „Það er aldrei hægt að kaupa barnið manns til baka“ Verkfalli flugumferðarstjóra aflýst Viðgerð á aðalvatnslögn Ísafjarðarbæjar lokið Útilokar ekki afskipti ríkisstjórnarinnar af verkfallinu Reyndi að greiða með fölsuðum seðli „Eins og líf skipti engu máli“ Öflugasti skjálfti í Mýrdalsjökli frá árinu 2023 Þrumuræða um börn með fíknivanda: „Eigum við að láta fleiri deyja á leiðinni?“ Fjórði starfsmaðurinn hættir en reynslubolti kemur inn Fellur frá kröfu um meirapróf bænda Þarf ekki lengur tilvísun til sjúkraþjálfara næsta vor Tegundin sé líklega komin til að vera Sjá meira