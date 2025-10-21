Ungt fólk í bílnum og annað alvarlega slasað Elín Margrét Böðvarsdóttir skrifar 21. október 2025 11:06 Fólkið var sent með þyrlu Landhelgisgæslunnar til Reykjavíkur. Landhelgisgæslan Rannsókn alvarlegs umferðarslyss sem varð á hringveginum austan við Kirkjubæjarklaustur í gær stendur enn yfir og fólkið sem var í bílnum sem valt út af veginum er enn á sjúkrahúsi eftir því sem lögreglan á Suðurlandi kemst næst, og er annað þeirra talsvert mikið slasað. Alvarlegt umferðarslys varð á Suðurlandsvegi skammt vestan Lómagnúps snemma í gærmorgun þegar bifreið skipuð ökumanni og einum farþega hafnaði utanvegar. Þorsteinn M. Kristinsson, aðalvarðstjóri hjá lögreglunni á Suðurlandi, staðfestir í samtali við fréttastofu að um sé að ræða ungt fólk sem var statt hér á landi á ferðalagi og hefur verið haft samband við borgaraþjónustu heimalands fólksins. Sjá einnig: Alvarlegt umferðarslys austan við Klaustur „Fólkið er enn á sjúkrahúsi, að því sem ég best veit, og annar aðilinn talsvert slasaður, alvarlega slasaður,“ segir Þorsteinn. „Þetta er ungt fólk.“ Orsök slyssins liggja ekki fyrir að svo stöddu en það er til rannsóknar hjá lögreglu og rannsóknarnefnd samgönguslysa. Lögregla, sjúkraflutningar, þyrla Landhelgisgæslunnar, slökkvilið og björgunarsveit voru boðuð á vettvang slyssins í gær, ásamt rannsóknarnefnd samgönguslysa. Ökumaður og farþegi voru flutt með þyrlu Landhelgisgæslunnar til aðhlynningar í Reykjavík. Lögreglumál Skaftárhreppur Samgönguslys Mest lesið Vinnuvélar, rútur, húsbílar og tjaldvagnar fari burt af bílastæðinu Innlent Réðst á opinberan starfsmann Innlent Viðstaddir slökktu eldinn að mestu leyti sjálfir Innlent Ekki hægt að leggja mat á kostnað vegna kulnunar Innlent Bítur eins og lúsmý en er stærra og stingur dýpra Innlent Starfsleyfi skotvallar á Álfsnesi enn á ný fellt úr gildi Innlent „Það er aldrei hægt að kaupa barnið manns til baka“ Innlent Selja neyðargetnaðarvörn sem lausasölulyf í fyrsta skipti Erlent Mætti með kíló af kókaíni og sautján kíló af marijúana Innlent Bein útsending: Ásgeir situr fyrir svörum í þinginu Innlent Fleiri fréttir Ungt fólk í bílnum og annað alvarlega slasað Mætti með kíló af kókaíni og sautján kíló af marijúana Fundað á ný í deilu flugumferðarstjóra Þriggja bíla aftanákeyrsla á Kringlumýrarbraut Bein útsending: Ásgeir situr fyrir svörum í þinginu Starfsleyfi skotvallar á Álfsnesi enn á ný fellt úr gildi Ekki hægt að leggja mat á kostnað vegna kulnunar Vinnuvélar, rútur, húsbílar og tjaldvagnar fari burt af bílastæðinu Réðst á opinberan starfsmann Bítur eins og lúsmý en er stærra og stingur dýpra Viðstaddir slökktu eldinn að mestu leyti sjálfir Kjalnesingar vilja sjá efndir á loforðinu um Sundabraut Fagfólk flýi skólana verði ekkert gert Kristrún til Grænlands „Það er aldrei hægt að kaupa barnið manns til baka“ Verkfalli flugumferðarstjóra aflýst Viðgerð á aðalvatnslögn Ísafjarðarbæjar lokið Útilokar ekki afskipti ríkisstjórnarinnar af verkfallinu Reyndi að greiða með fölsuðum seðli „Eins og líf skipti engu máli“ Öflugasti skjálfti í Mýrdalsjökli frá árinu 2023 Þrumuræða um börn með fíknivanda: „Eigum við að láta fleiri deyja á leiðinni?“ Fjórði starfsmaðurinn hættir en reynslubolti kemur inn Fellur frá kröfu um meirapróf bænda Þarf ekki lengur tilvísun til sjúkraþjálfara næsta vor Tegundin sé líklega komin til að vera Ofbeldismál gegn kennurum komi upp á öllum skólastigum Bjartsýnn á lausn í vikunni þótt ekki hafi verið boðað til fundar Moskítóflugan og verkfallsaðgerðir flugumferðarstjóra Götulokanir vegna kvennaverkfalls Sjá meira