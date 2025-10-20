Selja neyðargetnaðarvörn sem lausasölulyf í fyrsta skipti Silja Rún Sigurbjörnsdóttir skrifar 20. október 2025 23:52 Konur í Japan þurfa ekki lengur lyfseðil. Getty Í fyrsta skipti verður hægt að kaupa neyðargetnaðarvörn sem lausasölulyf í Japan. Almenningur hefur verið samþykkur auðveldara aðgengi í fjölda ára en stjórnvöld töldu konur líklegar til að misnota lyfið væri auðvelt að nálgast það. Um er að ræða lyf sem veldur breytingum á slímhúð legsins svo að frjóvguð eggfruma nær síður að hreiða þar um sig og kemur í veg fyrir um áttatíu prósenta þunguna. Í tilkynningu frá lyfjafyrirtækinu ASKA Pharmaceutical segir að greiðara aðgengi kvenna að lyfinu efli kynheilbrigði þeirra. Neyðargetnaðarvörn er nú þegar til sölu án lyfseðils í yfir níutíu löndum samkvæmt BBC en í Japan munu konur sem hyggjast taka lyfið gera það í viðurvist lyfjafræðings. Konur á öllum aldri mega taka lyfið og þurfa þær undir lögaldri ekki leyfi foreldra. Japan hefur oftar en ekki verið lengi að samþykkja lyf sem snúa að kynheilbrigði kvenna og er það talið vera vegna íhaldssamra gilda. Áður var einungis hægt að fá lyfið með því að fara á heilsugæslu eða fá lyfseðil hjá lækni. Það kom fyrst til tals árið 2017 hjá japönskum yfirvöldum að selja neyðargetnaðarvörn sem lausasölulyf og var yfirgnæfandi stuðningur meðal íbúa landsins fyrir því. Hins vegar töldu yfirvöld að með því að auðvelda aðgengið myndi það ýta undir óskynsamlega notkun þess. Baráttuhópar hafa talað fyrir auðveldara aðgengi þar sem lyfseðilsskyldan leiddi til þess að ungar konur og þolendur kynferðisofbeldis væru ólíklegri til þess að nýta sér lyfið. Japan Lyf Mest lesið Moskítóflugan mætt til Íslands Innlent „Ég hélt ekki að ég ætti eftir að upplifa svona rosalegt bakslag“ Innlent Fjórði starfsmaðurinn hættir en reynslubolti kemur inn Innlent Tveggja barna foreldrar verða undanþegnir tekjuskatti Erlent Nemendur gangi ítrekað í skrokk á kennurum Innlent Verkfalli flugumferðarstjóra aflýst Innlent Gaf í skyn gróft kynlíf, gekk í skrokk á konu og dæmdur í fimm ára fangelsi Innlent Verulega áhyggjufull og þorir ekki heim til Bandaríkjanna Innlent Tegundin sé líklega komin til að vera Innlent „Það er aldrei hægt að kaupa barnið manns til baka“ Innlent Fleiri fréttir Selja neyðargetnaðarvörn sem lausasölulyf í fyrsta skipti Opnar á að útvista loftslagsmarkmiðum Evrópu enn frekar Neitar enn að hleypa nýrri þingkonu að Enginn arftaki í augsýn hjá Xi Hafna aftur tillögu Trumps Frekari uppljóstranir vekja reiði og áköll um viðbrögð Fá heimild til að skjóta niður dróna yfir herstöðvum Tuttugu ára stjórn sósíalista í Bólivíu á enda Trump sagður hafa þrýst á Selenskí að gefa eftir land Segir vopnahlé enn í gildi á Gasa Komust á brott með átta ómetanlega skartgripi Trump birti gervigreindarmyndband: Með krúnu á höfði að henda hægðum á mótmælendur Tveggja barna foreldrar verða undanþegnir tekjuskatti Louvre-safni lokað vegna ráns Sagður bjóða frið í skiptum fyrir Donetsk Segja Hamas skipuleggja árás gegn almenningi á Gasa Gríðarlegur fjöldi á No Kings mótmælunum Segir Selenskí og Pútín að „hætta þar sem þeir eru“ Andrés prins afsalar sér öllum titlum í kjölfar ásakana Tugi heimila sópaði út á haf í Alaska Stöðvuðu ætlað tilræði við rússneskan andófsmann í Frakklandi Segir herinn tilbúinn að verjast innrás Bíll eins þekktasta rannsóknarblaðamanns Ítalíu sprengdur í loft upp Þingmaður hyggst nafngreina grunaðan í 55 ára morðmáli Fyrrverandi þjóðaröryggisráðgjafi Trumps ákærður Netanyahu segist staðráðinn í því að heimta líkinn af Hamas Dró strax í land með sölu stýriflauga eftir spjallið við Pútín Hótar því að Bandaríkin blandi sér í átökin á Gasa og „drepi þá“ Átti langt samtal við Pútín fyrir fundinn með Selenskí Stöðvaði framsal manns sem er grunaður um skemmdarverk á Nord Stream Sjá meira