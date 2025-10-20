Innlent

Við­gerð á aðalvatnslögn Ísafjarðarbæjar lokið

Silja Rún Sigurbjörnsdóttir skrifar
Lekinn hefur áhrif á íbúa Holtahverfisins, sem er innst í firðinum. Myndin er úr safni.
Aðalvatnslögn Ísafjarðarbæjar er rofin. Þetta staðfestir bæjarverkstjóri bæjarins. Viðgerðinni er lokið og vatnið komið aftur á.

„Við erum að vinna í henni núna, það er búið að staðsetja lekann,“ segir Páll Brynjar bæjarverkstjóri bæjarins í samtali við fréttastofu.

Lekinn hafði aðallega áhrif á íbúa Holtahverfis Ísafjarðarbæjar. Páll sagði að ekki hafi verið um stórmál að ræða og í samtali við mbl sagði hann að lögnin rofnaði eftir að grafa rakst í hana og gataði.

Ísafjarðarbær

